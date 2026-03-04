Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рост на 10–12 центов уже на днях! Торговцы топливом предупреждают

Редакция PRESS 4 марта, 2026 09:46

Новости Латвии 0 комментариев

Удары США и Израиля по Ирану уже начали влиять на мировые рынки энергоресурсов и могут отразиться на ценах на топливо в Латвии. Как сообщает компания KOOL Latvija, при сохранении нынешнего уровня биржевых котировок стоимость топлива на автозаправочных станциях может вырасти примерно на 10–12 центов за литр уже в ближайшие дни.

Мировой рынок отреагировал на события на Ближнем Востоке практически мгновенно. По данным отрасли, котировки на бирже ICE Futures всего за сутки выросли примерно на 20%, или более чем на 140 долларов за тонну. Фактически за один день цены увеличились настолько же, насколько за предыдущие два месяца.

Если такой уровень цен сохранится до вечерней фиксации котировок PLATTS, латвийские автомобилисты могут вскоре увидеть на табло АЗС заметное подорожание топлива.

«Если текущий уровень биржевых цен сохранится, наиболее вероятным сценарием станет рост цен на топливо на 10–12 центов за литр уже в ближайшие дни», - отмечает компания KOOL Latvija.

Дальнейшая динамика будет напрямую зависеть от развития ситуации вокруг Ирана. При начале переговоров и возможном перемирии давление на рынок может ослабнуть, что станет более благоприятным сценарием для потребителей энергоресурсов.

В то же время эксперты предупреждают, что серьёзная эскалация конфликта может привести к гораздо более резкому скачку цен - например, в случае повреждения нефтяных терминалов или танкеров.

«Следует учитывать, что ожидания военной эскалации уже частично заложены в биржевые котировки, а баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке остаётся относительно слабым», - отмечают представители KOOL Latvija.

По оценке компании, при отсутствии резкого обострения конфликта рост цен на топливо в Латвии в краткосрочной перспективе, вероятнее всего, не превысит 10–12 центов за литр по сравнению с уровнем конца февраля.

Комментарии (0)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

