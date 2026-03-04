Рост на 10–12 центов уже на днях! Торговцы топливом предупреждают

Мировой рынок отреагировал на события на Ближнем Востоке практически мгновенно. По данным отрасли, котировки на бирже ICE Futures всего за сутки выросли примерно на 20%, или более чем на 140 долларов за тонну. Фактически за один день цены увеличились настолько же, насколько за предыдущие два месяца.

Если такой уровень цен сохранится до вечерней фиксации котировок PLATTS, латвийские автомобилисты могут вскоре увидеть на табло АЗС заметное подорожание топлива.

«Если текущий уровень биржевых цен сохранится, наиболее вероятным сценарием станет рост цен на топливо на 10–12 центов за литр уже в ближайшие дни», - отмечает компания KOOL Latvija.

Дальнейшая динамика будет напрямую зависеть от развития ситуации вокруг Ирана. При начале переговоров и возможном перемирии давление на рынок может ослабнуть, что станет более благоприятным сценарием для потребителей энергоресурсов.

В то же время эксперты предупреждают, что серьёзная эскалация конфликта может привести к гораздо более резкому скачку цен - например, в случае повреждения нефтяных терминалов или танкеров.

«Следует учитывать, что ожидания военной эскалации уже частично заложены в биржевые котировки, а баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке остаётся относительно слабым», - отмечают представители KOOL Latvija.

По оценке компании, при отсутствии резкого обострения конфликта рост цен на топливо в Латвии в краткосрочной перспективе, вероятнее всего, не превысит 10–12 центов за литр по сравнению с уровнем конца февраля.