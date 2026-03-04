Рядом валялась бутылка: водитель Peugeot насмерть сбил пешехода на обочине

Пассажирка проезжавшей мимо машины описала страшный момент: «Все, что я увидела, — это как человек отлетел и исчез».

Журналисты программы Degpunktā застали водителя Peugeot за рулём сразу после происшествия. Мужчина был в явном состоянии шока. «Отвлекся от дороги — и как получилось, так получилось», — сказал он. На вопрос, шёл ли пешеход по обочине, водитель ответил: «Возможно, да. У меня сейчас… В голове творится всякое».

Полиция тщательно обследовала место ДТП и сделала разметку маркером прямо на асфальте. Оранжевым цветом обозначили точку, где упала кепка погибшего, а крестом — предполагаемое место удара. Эти отметки указывают, что пешеход не выходил на проезжую часть.

«Водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на пешехода, который в результате ДТП погиб. По имеющейся у полиции первоначальной информации, пешеход передвигался по обочине дороги», — пояснила представитель Государственной полиции Лина Багдоне.

У погибшего мужчины был светоотражающий жилет. Рядом с телом нашли бутылку алкоголя. Экспертиза ещё установит, держал ли он её в руках в момент удара и содержался ли алкоголь в его крови. У самого водителя Peugeot состояние опьянения не зафиксировано.

Расследование обстоятельств аварии продолжается.