Иранский фрегат торпедирован у берегов Шри-Ланки подлодкой: погибла половина команды

Ранее стало известно, что IRIS Dena подал сигнал бедствия у берегов Шри-Ланки, об этом сообщали местные власти. ВМС и ВВС страны были направлены на спасение иранских моряков с тонущего корабля.

Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат заявил парламенту, что сигнал бедствия с корабля был получен на рассвете среды. По его словам, на борту находились 180 человек, 30 моряков были доставлены в больницу в шри-ланкийском порту Галле.

Один из депутатов ланкийского парламента задал главе МИДа вопрос, был ли IRIS Dena атакован в рамках американо-израильской операции против Ирана, однако не получил ответа.

Dena — фрегат класса «Moudge» Южного флота ВМС Исламской Республики Иран, названный в честь горы Dena.

Водозмещение 1300–1500 тонн, длина 94 метра. Dena, как и другие иранские корабли класса Moudge, имеет посадочную площадку для вертолета.

США подтвердили атаку на иранский военный корабль

Военный министр США Пит Хегсет подтвердил, что США потопили иранский военный корабль, у берегов Шри-Ланки, передает корреспондент Би-би-си Том Бейтман с брифинга в Пентагоне.

«Он считал себя в безопасности в международных водах. Вместо этого он был потоплен торпедой», — заявил Хегсет.

Глава Пентагона не назвал иранский корабль, который подвергся нападению, однако ранее ВМС Шри-Ланки сообщили, что корабль IRIS Dena затонул в Индийском океане, и около 140 человек, находившихся на борту, пропали без вести.

Со ссылкой на источники о том, что корабль был торпедирован подлодкой США, сообщало агентство Reuters.

США продолжат атаковать цели в Иране столько, сколько потребуется, заявил Хегсет на брифинге,

Прошло всего четыре дня с момента начала операции США и Израиля против Ирана, а уже «Америка побеждает, решительно, сокрушительно и без пощады», — добавил он.