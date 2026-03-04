Иранский фрегат торпедирован у берегов Шри-Ланки подлодкой: погибла половина команды

© BBC 4 марта, 2026 14:38

Мир

По меньшей мере 101 человек пропал без вести, 78 человек получили ранения в результате атаки подводной лодки на иранский военный корабль IRIS Dena у берегов Шри-Ланки, сообщили агентству Reuters источники в ВМФ и Минобороны Шри-Ланки.

Ранее стало известно, что IRIS Dena подал сигнал бедствия у берегов Шри-Ланки, об этом сообщали местные власти. ВМС и ВВС страны были направлены на спасение иранских моряков с тонущего корабля.

Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат заявил парламенту, что сигнал бедствия с корабля был получен на рассвете среды. По его словам, на борту находились 180 человек, 30 моряков были доставлены в больницу в шри-ланкийском порту Галле.

Один из депутатов ланкийского парламента задал главе МИДа вопрос, был ли IRIS Dena атакован в рамках американо-израильской операции против Ирана, однако не получил ответа.

Dena — фрегат класса «Moudge» Южного флота ВМС Исламской Республики Иран, названный в честь горы Dena.

Водозмещение 1300–1500 тонн, длина  94 метра. Dena, как и другие иранские корабли класса Moudge, имеет посадочную площадку для вертолета.

США подтвердили атаку на иранский военный корабль 

Военный министр США Пит Хегсет подтвердил, что США потопили иранский военный корабль, у берегов Шри-Ланки, передает корреспондент Би-би-си Том Бейтман с брифинга в Пентагоне.

«Он считал себя в безопасности в международных водах. Вместо этого он был потоплен торпедой», — заявил Хегсет.

Глава Пентагона не назвал иранский корабль, который подвергся нападению, однако ранее ВМС Шри-Ланки сообщили, что корабль IRIS Dena затонул в Индийском океане, и около 140 человек, находившихся на борту, пропали без вести.

Со ссылкой на источники о том, что корабль был торпедирован подлодкой США, сообщало агентство Reuters.

США продолжат атаковать цели в Иране столько, сколько потребуется, заявил Хегсет на брифинге,

Прошло всего четыре дня с момента начала операции США и Израиля против Ирана, а уже «Америка побеждает, решительно, сокрушительно и без пощады», — добавил он.

 

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

