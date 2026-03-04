Тёплое место для ветерана политики: Страуюма получает и пенсию, и зарплату — в тысячах

Бывшая премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма, ныне председатель совета Латвийского университета био-наук и технологий (LBTU), вновь оказалась в центре внимания СМИ и общественности.

Поводом стала публикация на pietiek.com письма читателя, где утверждается, что её ежемесячная зарплата превышает 3000 евро и выплачивается независимо от реального вклада в развитие университета или науки. Заседания совета проходят в среднем два раза в месяц, но вознаграждение, по мнению автора, «не соответствует» и превращает совет в пример «фиктивной» эффективности госуправления и образования — способ обеспечить тёплые места политическим ветеранам за счёт налогоплательщиков.

Декларация государственных должностных лиц за 2026 год еще не доступна, но, глядя на отчет за 2025 год, видно, что Страуюма за работу в Латвийском университете биологических наук и технологий получила почти 27 000 евро в год, что составляет 2250 евро в месяц. Она также получает пенсию — почти 26 000 евро в год, или 2155 евро в месяц. В банках она накопила 22 000 евро.

Лаймдоте Страуюме 24 февраля исполнилось 75 лет.

