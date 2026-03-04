В феврале выросла средняя стоимость электроэнергии

В Эстонии цена электроэнергии выросла на 0,1% - до 154,64 евро за мегаватт-час, а в Литве - на 2% до 155,47 евро за мегаватт-час.

В среднем в странах Балтии цена электроэнергии в феврале повысилась на 1,1% - до 155,18 евро за мегаватт-час.

По сравнению с февралем 2025 года цена электроэнергии в Латвии в феврале этого года была на 3% выше.

Как сообщает AST, рост цен был обусловлен более низкой выработкой электроэнергии из возобновляемых источников и увеличившимся потреблением в связи с низкой температурой воздуха.

Импорт электроэнергии в страны Балтии в феврале по сравнению с январем уменьшился на 12,2%, в том числе из Швеции - на 12,6%, из Финляндии - на 17,9%, тогда как импорт из Польши увеличился на 62,6%.

Как отмечает AST, изменения цен на электроэнергию напрямую затрагивают только тех потребителей, которые выбрали поставки по биржевым ценам.

