Поддержка беженцев из Украины в Латвии сокращается: решение правительства (2)

© Lsm.lv 4 марта, 2026 10:51

Правительство Латвии приняло решение, что первоначальное размещение граждан Украины. Это значит, что первый этап помощи, когда лицо только прибыло и получает первоначальное жилье и базовое сопровождение, теперь будет предоставляться максимум на 60 дней. Кроме того, уменьшена государственная компенсация на питание для украинцев. Решение было принято во вторник, 3 марта.

Министерство экономики указывает, что поправки к правилам Кабинета министров «О порядке обеспечения первичной поддержки гражданских жителей Украины» предусматривают введение единого базового срока до 60 дней вместо прежних двух вариантов — до 60 или до 120 дней.

Также сокращается размер государственных компенсаций на питание гражданских жителей Украины. С 1 апреля 2026 года для самоуправлений планируется установить единую компенсацию в размере до 5 евро в день на человека, независимо от того, предоставляется ли услуга питания или продукты. До этого расходы на питание покрывались в размере до 10 евро в день.

При этом предусмотрено, что 10 евро в день на покрытие расходов на питание сохраняются для тех лиц, которых в ходе оплачиваемой государством медицинской транспортировки перевозят из медицинского учреждения Украины в стационар в Латвии и которые получают услуги здравоохранения в соответствии с целью медицинской транспортировки.

Кроме того, установлено: если по истечении первоначального 60-дневного периода поддержки в одном жилом помещении продолжают проживать как гражданские жители Украины, которым закон полагает продленное размещение до 180 дней, так и другие лица, арендная плата компенсируется только за тех, кому положена продленная поддержка, с проведением пропорционального перерасчета.

Финансирование на поддержку гражданских жителей Украины в 2026 году запланировано в размере 39,718 млн евро, что меньше, чем в 2025 году, когда на эти цели было выделено 65 млн евро.

Поток жителей Украины, въезжающих в Латвию, в 2025 году оставался стабильным: в среднем ежемесячно статус временной защиты в Латвии регистрируют от 500 до 600 человек. На 1 октября 2025 года в Реестр физических лиц Латвии было внесено 31 152 жителя Украины, из которых 6 977 — несовершеннолетние. Большая часть прибывших в Латвию гражданских жителей Украины обосновалась в постоянных местах жительства.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (2)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (2)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (2)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (2)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (2)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (2)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (2)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

