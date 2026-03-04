Министерство экономики указывает, что поправки к правилам Кабинета министров «О порядке обеспечения первичной поддержки гражданских жителей Украины» предусматривают введение единого базового срока до 60 дней вместо прежних двух вариантов — до 60 или до 120 дней.

Также сокращается размер государственных компенсаций на питание гражданских жителей Украины. С 1 апреля 2026 года для самоуправлений планируется установить единую компенсацию в размере до 5 евро в день на человека, независимо от того, предоставляется ли услуга питания или продукты. До этого расходы на питание покрывались в размере до 10 евро в день.

При этом предусмотрено, что 10 евро в день на покрытие расходов на питание сохраняются для тех лиц, которых в ходе оплачиваемой государством медицинской транспортировки перевозят из медицинского учреждения Украины в стационар в Латвии и которые получают услуги здравоохранения в соответствии с целью медицинской транспортировки.

Кроме того, установлено: если по истечении первоначального 60-дневного периода поддержки в одном жилом помещении продолжают проживать как гражданские жители Украины, которым закон полагает продленное размещение до 180 дней, так и другие лица, арендная плата компенсируется только за тех, кому положена продленная поддержка, с проведением пропорционального перерасчета.

Финансирование на поддержку гражданских жителей Украины в 2026 году запланировано в размере 39,718 млн евро, что меньше, чем в 2025 году, когда на эти цели было выделено 65 млн евро.

Поток жителей Украины, въезжающих в Латвию, в 2025 году оставался стабильным: в среднем ежемесячно статус временной защиты в Латвии регистрируют от 500 до 600 человек. На 1 октября 2025 года в Реестр физических лиц Латвии было внесено 31 152 жителя Украины, из которых 6 977 — несовершеннолетние. Большая часть прибывших в Латвию гражданских жителей Украины обосновалась в постоянных местах жительства.