Зачем подростки режут руки? Таких случаев стало в десять раз больше

Если в 2018 году было зарегистрировано 108 эпизодов самоповреждений и 83 пациента, то в 2024 году таких случаев стало уже 1110, а число подростков, обратившихся за помощью, достигло 477.

Психолог Алиса Конвисере-Кутина объясняет, что самоповреждением считаются любые действия, направленные против собственного тела.

«Это порезы, ожоги, выдирание волос, удары по себе или, например, удары кулаком о стену или другие твёрдые предметы. Среди подростков также встречается тушение сигарет о кожу», - пояснила психолог Алиса Конвисере-Кутина.

По её словам, подростки часто используют самоповреждение как способ справиться с сильными эмоциями, внутренним напряжением и стрессом.

Эксперты отмечают, что многие подростки скрывают такие действия. Например, они начинают носить одежду с длинными рукавами или стараются закрывать тело, чтобы скрыть возможные следы.

«Если ребёнок раньше носил лёгкую одежду, а затем резко начал прятать тело под свободной одеждой, стоит задуматься, что изменилось в его жизни», - отмечает психолог Алиса Конвисере-Кутина.

По словам специалиста, поводом для тревоги также может стать замкнутость, агрессивность или резкие изменения в поведении подростка.

Родителям в таких случаях советуют внимательно наблюдать за эмоциональным состоянием ребёнка, интересоваться его отношениями в школе и среди друзей, а также стараться поддерживать доверительный разговор.

Если подросток согласен, специалисты рекомендуют обратиться к психологу. При этом важно не давить на ребёнка и постепенно выстраивать контакт, чтобы понять, какая помощь ему действительно необходима.