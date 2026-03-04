Зачем подростки режут руки? Таких случаев стало в десять раз больше

Редакция PRESS 4 марта, 2026 10:44

Новости Латвии

Количество случаев самоповреждения среди подростков за последние семь лет выросло почти в десять раз. Об этом свидетельствуют результаты анализа Министерства здравоохранения, о которых сообщает программа «Обсудим вечером».

Если в 2018 году было зарегистрировано 108 эпизодов самоповреждений и 83 пациента, то в 2024 году таких случаев стало уже 1110, а число подростков, обратившихся за помощью, достигло 477.

Психолог Алиса Конвисере-Кутина объясняет, что самоповреждением считаются любые действия, направленные против собственного тела.

«Это порезы, ожоги, выдирание волос, удары по себе или, например, удары кулаком о стену или другие твёрдые предметы. Среди подростков также встречается тушение сигарет о кожу», - пояснила психолог Алиса Конвисере-Кутина.

По её словам, подростки часто используют самоповреждение как способ справиться с сильными эмоциями, внутренним напряжением и стрессом.

Эксперты отмечают, что многие подростки скрывают такие действия. Например, они начинают носить одежду с длинными рукавами или стараются закрывать тело, чтобы скрыть возможные следы.

«Если ребёнок раньше носил лёгкую одежду, а затем резко начал прятать тело под свободной одеждой, стоит задуматься, что изменилось в его жизни», - отмечает психолог Алиса Конвисере-Кутина.

По словам специалиста, поводом для тревоги также может стать замкнутость, агрессивность или резкие изменения в поведении подростка.

Родителям в таких случаях советуют внимательно наблюдать за эмоциональным состоянием ребёнка, интересоваться его отношениями в школе и среди друзей, а также стараться поддерживать доверительный разговор.

Если подросток согласен, специалисты рекомендуют обратиться к психологу. При этом важно не давить на ребёнка и постепенно выстраивать контакт, чтобы понять, какая помощь ему действительно необходима.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

