Press.lv
«За день, как за два месяца»: как подорожает топливо в ближайшие дни?

4 марта, 2026 07:58

LETA

В ближайшие дни цены на топливо на автозаправочных станциях Латвии могут вырасти на 10–12 центов за литр, если сохранится текущий уровень биржевых цен, сообщили агентству LETA в компании по торговле топливом Kool Latvija. В компании отмечают, что удар США и Израиля по Ирану стал фактором, напрямую повлиявшим на мировые рынки энергоресурсов и, соответственно, на цены в Латвии.

Директор по стратегии эстонского розничного продавца топлива Olerex и «Kool Latvija» Алексей Шведов указал, что мировой рынок топлива отреагировал на события на Ближнем Востоке немедленно и резко: за одни сутки котировки на бирже ICE Futures выросли примерно на 20%, или более чем на 140 долларов за тонну.

«Фактически за один день цены выросли настолько же, насколько за предыдущие два месяца. Если этот уровень сохранится до вечерней фиксации цен “Platts”, латвийские автомобилисты уже в ближайшие дни могут увидеть на табло АЗС рост на 10–12 центов за литр», — прогнозирует он.

В компании добавляют, что дальнейшая динамика цен будет зависеть от развития ситуации в Иране, и сейчас точно спрогнозировать её крайне сложно. При этом ожидания военной эскалации уже частично были заложены в биржевые котировки, однако фундаментальный баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке по-прежнему остаётся сравнительно слабым, подчёркивают в «Kool Latvija».

По данным компании, если не произойдёт резкого обострения конфликта, краткосрочный рост цен в Латвии, вероятно, не превысит 10–12 центов за литр по сравнению с концом февраля.

В то же время в компании отмечают, что прогнозировать изменения цен на период дольше одной недели практически невозможно. Однако вероятность роста цен в первой декаде марта остаётся высокой. При этом подчёркивается, что формирование цен в Латвии во многом определяется глобальными факторами, не находящимися под контролем местных участников рынка.

Ранее и другие торговцы топливом прогнозировали агентству LETA, что конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, будет постепенно способствовать росту цен на топливо в Латвии.

Председатель правления и исполнительный директор энергетической компании Virši-A, работающей под брендом Virši, Янис Виба сообщил агентству LETA, что биржевые цены на нефтепродукты по сравнению с предыдущей неделей выросли примерно на 20%. Следовательно, при сохранении такого уровня цен постепенный рост можно будет наблюдать и на латвийских АЗС.

Исполнительный директор Латвийская ассоциация торговцев топливом Иева Лигере отметила агентству LETA, что нынешний 10-процентный скачок на бирже создаёт неизбежное давление на розничные цены в Латвии. Однако изменения на автозаправочных станциях происходят постепенно, с учётом имеющихся запасов и условий конкуренции.

Представители Neste Latvija сообщили LETA, что на цены топлива влияет множество факторов, включая мировые цены, валютные курсы, налоги и местную конкуренцию, которые вместе с глобальными событиями отражаются на ценах на АЗС. Поэтому дальнейшее развитие цен, по мнению компании, трудно прогнозировать.

Руководитель категории топлива компании Circle K Latvia Гатис Титовс также признал, что ситуация на Ближнем Востоке уже сейчас влияет на цены и, вероятно, в краткосрочной перспективе они продолжат расти и на автозаправках.

Ранее сообщалось, что с субботы, 28 февраля, Израиль и США нанесли удары по сотням целей в Иране, включая пусковые ракетные установки, объекты, связанные с ядерной программой Тегерана, армейские штабы и политических лидеров. В результате удара в субботу был ликвидирован верховный лидер теократического режима Ирана аятолла Али Хаменеи.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

