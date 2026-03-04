Цена киловатта. «Золотой» февраль кончился, что будет в марте?

Одновременно был зафиксирован и исторически самый высокий уровень потребления электроэнергии для февраля. Основной причиной стала холодная погода, из-за которой домохозяйства и предприятия значительно увеличили энергопотребление.

В условиях высокого спроса региону пришлось активнее использовать электростанции на ископаемом топливе, поскольку в Балтийских странах по-прежнему не хватает более дешёвых генерирующих мощностей.

В результате около 72% всей потреблённой в Латвии электроэнергии было произведено на местных электростанциях, работающих на ископаемом топливе. При этом гидроэлектростанции обеспечили лишь около 18% спроса.

Для сравнения: в феврале прошлого года гидроэнергия покрывала почти 50% потребления, что тогда заметно снижало биржевые цены по всей Балтии.

Дополнительное давление на рынок оказали и высокие цены на квоты выбросов CO₂. Поскольку производство электроэнергии на ископаемом топливе связано с затратами на углеродные квоты, в такие периоды биржевая цена может быть на 50-70% выше.

Эксперты ожидают, что с наступлением весны ситуация может постепенно измениться. Более длинный световой день увеличит объём солнечной генерации, что способно снизить цены в дневные часы.

Кроме того, с потеплением снизится спрос на электроэнергию и отопление, а значит уменьшится нагрузка на электростанции на ископаемом топливе.

При этом дальнейшая динамика цен будет зависеть от ряда региональных факторов: уровня ветровой генерации в странах Балтии и Северной Европы, доступности межсоединений энергосистем и ситуации на газовом рынке.