Насиловал четырехлетнюю племянницу: педофил из Курземе получил 16 лет

Обвиняемый с апреля 2015 года по октябрь 2016 года, проживая в одной семье с малолетней племянницей, которой на момент совершения преступлений было 4-5 лет, неоднократно совершал в отношении девочки действия сексуального характера.

Во время отсутствия матери девочки у мужчины была возможность совершать сексуальные действия, пользуясь ее доверием. Мужчина маскировал свои действия под видом игры, тем самым лишая жертву возможности осознавать происходящее.

При назначении наказания суд принял во внимание систематический и непрерывный характер преступных действий, использование особой уязвимости ребенка, а также физические и психологические последствия.

В ходе расследования дела обвиняемый уклонялся от правоохранительных органов и находился в розыске. Это обстоятельство оценивалось в совокупности со всеми материалами дела при назначении окончательного наказания.

После оглашения приговора мужчина был арестован в зале суда.