Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 7. Января Завтра: Digmars, Julians, Rota, Zigmars
Доступность

Латвия не планирует отправлять войска в Украину

Редакция PRESS 7 января, 2026 19:53

Важно 0 комментариев

После достижения перемирия в Украине Латвия в качестве участницы Коалиция доброй воли планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих. При этом направление латвийских военных в Украину на данный момент не предусмотрено. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство обороны Латвии.

В ведомстве подчеркнули, что позиция Латвии остается неизменной и ранее уже разъяснялась: при вступлении в силу перемирия страна намерена сосредоточиться на обучении и поддержке, не размещая свои подразделения на территории Украины.

Во вторник на встрече лидеров стран Коалиции доброй воли в Париже была принята так называемая Парижская декларация, состоящая из пяти пунктов. Документ предусматривает направление в Украину многонациональных сил из числа участников коалиции для содействия восстановлению украинской армии и выполнению функций сдерживания. Размещение таких сил предполагается только после окончания боевых действий, при возможной поддержке США.

Декларация также содержит намерение оформить юридически обязывающие гарантии поддержки Украины в случае будущей агрессии России. Речь может идти о военной помощи, разведывательной и логистической поддержке, дипломатических инициативах и введении дополнительных санкций. Пятый пункт документа посвящен долгосрочному сотрудничеству с Украиной в сфере обороны, включая военную подготовку, совместное производство вооружений и взаимодействие в области разведки.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ранее заявила, что Латвия поддерживает Парижскую декларацию и готова участвовать в обеспечении долгосрочных гарантий безопасности Украины. По ее словам, дальнейшие решения о формате участия должны приниматься на национальном уровне, в том числе в Сейме.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил предложенные союзниками гарантии безопасности, подчеркнув, что они подкреплены конкретными документами и согласованными позициями государств-участников.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Попробуйте Латвию за 380 тысяч евро в год! Зачем мы снова платим MICHELIN Guide?
Важно

Попробуйте Латвию за 380 тысяч евро в год! Зачем мы снова платим MICHELIN Guide? (1)

США захватили танкер, для охраны которого Россия направила в Атлантику военные корабли
Важно

США захватили танкер, для охраны которого Россия направила в Атлантику военные корабли

Спаивал, насиловал, снимал видео. Прокуратура передала дело в суд
Важно

Спаивал, насиловал, снимал видео. Прокуратура передала дело в суд (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Стоп автобус! Перевозчики вновь грозят протестами из-за цен в договорах

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Региональные пассажирские перевозчики вновь рассматривают возможность акций протеста из-за отказа государства пересматривать цены в долгосрочных договорах. Об этом после встречи с министром сообщения сообщил президент Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Региональные пассажирские перевозчики вновь рассматривают возможность акций протеста из-за отказа государства пересматривать цены в долгосрочных договорах. Об этом после встречи с министром сообщения сообщил президент Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Читать
Загрузка

Премьер Литвы усомнилась в праве навальниста Волкова жить в стране

Мир 19:59

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене резко раскритиковала заявления российского оппозиционера Леонид Волков, проживающего в стране. Речь идет о его негативных высказываниях в адрес основателя «Русского добровольческого корпуса» Русский добровольческий корпус Дениса Капустина и главы офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене резко раскритиковала заявления российского оппозиционера Леонид Волков, проживающего в стране. Речь идет о его негативных высказываниях в адрес основателя «Русского добровольческого корпуса» Русский добровольческий корпус Дениса Капустина и главы офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Читать

Эта зимняя болезнь сошла с ума: рвёт — а горло не болит. И это не вирус

Азбука здоровья 19:24

Азбука здоровья 0 комментариев

«Мама, меня вырвало». Обычно после таких слов родители готовятся к классическому желудочному вирусу: сутки дома, вода, электролиты и терпение. Но этой зимой всё пошло не по сценарию.

«Мама, меня вырвало». Обычно после таких слов родители готовятся к классическому желудочному вирусу: сутки дома, вода, электролиты и терпение. Но этой зимой всё пошло не по сценарию.

Читать

Яд в детском питании. Nestlé отзывает детские смеси NAN из-за токсина

Важно 18:52

Важно 0 комментариев

Компания Nestlé объявила об отзыве отдельных партий детских молочных смесей NAN со сроком годности до 2026 и 2027 годов. Причиной стал обнаруженный в небольших количествах токсин цереулид, который вырабатывается микроорганизмом Bacillus cereus. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

Компания Nestlé объявила об отзыве отдельных партий детских молочных смесей NAN со сроком годности до 2026 и 2027 годов. Причиной стал обнаруженный в небольших количествах токсин цереулид, который вырабатывается микроорганизмом Bacillus cereus. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

Читать

«Молодые украинские мужчины должны отправиться защищать родину»: Германия остро ставит вопрос

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

Читать

СГБ не видит террористической угрозы для Латвии

Новости Латвии 18:44

Новости Латвии 0 комментариев

В настоящее время Служба государственной безопасности не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии. Об этом заявил заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм.

В настоящее время Служба государственной безопасности не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии. Об этом заявил заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм.

Читать