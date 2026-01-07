Латвия не планирует отправлять войска в Украину

В ведомстве подчеркнули, что позиция Латвии остается неизменной и ранее уже разъяснялась: при вступлении в силу перемирия страна намерена сосредоточиться на обучении и поддержке, не размещая свои подразделения на территории Украины.

Во вторник на встрече лидеров стран Коалиции доброй воли в Париже была принята так называемая Парижская декларация, состоящая из пяти пунктов. Документ предусматривает направление в Украину многонациональных сил из числа участников коалиции для содействия восстановлению украинской армии и выполнению функций сдерживания. Размещение таких сил предполагается только после окончания боевых действий, при возможной поддержке США.

Декларация также содержит намерение оформить юридически обязывающие гарантии поддержки Украины в случае будущей агрессии России. Речь может идти о военной помощи, разведывательной и логистической поддержке, дипломатических инициативах и введении дополнительных санкций. Пятый пункт документа посвящен долгосрочному сотрудничеству с Украиной в сфере обороны, включая военную подготовку, совместное производство вооружений и взаимодействие в области разведки.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ранее заявила, что Латвия поддерживает Парижскую декларацию и готова участвовать в обеспечении долгосрочных гарантий безопасности Украины. По ее словам, дальнейшие решения о формате участия должны приниматься на национальном уровне, в том числе в Сейме.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил предложенные союзниками гарантии безопасности, подчеркнув, что они подкреплены конкретными документами и согласованными позициями государств-участников.