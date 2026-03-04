Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Авиакомпании начали борьбу с громкими пассажирами: без наушников могут снять с рейса

4 марта, 2026 11:24

Всюду жизнь

Любители смотреть сериалы или слушать музыку в самолёте без наушников могут столкнуться с неожиданной проблемой. Авиакомпании начали всерьёз бороться с этой привычкой.

Одна из крупнейших авиакомпаний США — United Airlines — тихо изменила правила перевозки пассажиров. В обновлённом «контракте перевозки» появился пункт, который позволяет отказать в полёте людям, проигрывающим аудио или видео без наушников.

Фактически это означает, что пассажира, который громко включает музыку, фильм или видео на телефоне, могут снять с рейса.

В правилах указано, что авиакомпания имеет право отказать в перевозке пассажиру, который нарушает это требование. При этом в некоторых случаях деньги за билет могут вернуть по запросу.

Интересно, что если человек просто забыл наушники, проблема решается легко. Бортпроводники иногда могут выдать бесплатные одноразовые наушники, если они есть на борту.

Эксперты по путешествиям отмечают, что большинство пассажиров и так используют наушники. Но именно небольшое число людей, которые громко включают видео или музыку, создаёт проблемы для остальных.

Поэтому авиакомпании постепенно начинают вводить более строгие правила.

Некоторые перевозчики уже давно просят пассажиров слушать аудио только через наушники. Однако эксперты говорят, что United Airlines стала одной из первых крупных авиакомпаний, которая закрепила это требование официально в правилах полёта.

И похоже, что в ближайшие годы борьба с громкими гаджетами на борту может стать новой нормой для авиаперелётов.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Главные новости

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 1 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 1 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Важно 18:31

Важно 1 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 1 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Важно 18:15

Важно 1 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 1 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

Важно 18:06

Важно 1 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать