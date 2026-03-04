Одна из крупнейших авиакомпаний США — United Airlines — тихо изменила правила перевозки пассажиров. В обновлённом «контракте перевозки» появился пункт, который позволяет отказать в полёте людям, проигрывающим аудио или видео без наушников.

Фактически это означает, что пассажира, который громко включает музыку, фильм или видео на телефоне, могут снять с рейса.

В правилах указано, что авиакомпания имеет право отказать в перевозке пассажиру, который нарушает это требование. При этом в некоторых случаях деньги за билет могут вернуть по запросу.

Интересно, что если человек просто забыл наушники, проблема решается легко. Бортпроводники иногда могут выдать бесплатные одноразовые наушники, если они есть на борту.

Эксперты по путешествиям отмечают, что большинство пассажиров и так используют наушники. Но именно небольшое число людей, которые громко включают видео или музыку, создаёт проблемы для остальных.

Поэтому авиакомпании постепенно начинают вводить более строгие правила.

Некоторые перевозчики уже давно просят пассажиров слушать аудио только через наушники. Однако эксперты говорят, что United Airlines стала одной из первых крупных авиакомпаний, которая закрепила это требование официально в правилах полёта.

И похоже, что в ближайшие годы борьба с громкими гаджетами на борту может стать новой нормой для авиаперелётов.





