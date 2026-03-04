«Latvijas dzelzceļš»: оборот снизился почти на 14%, убытки — 7,823 миллиона евро

Редакция PRESS 4 марта, 2026 08:52

Фото LETA.

Оборот концерна «Latvijas dzelzceļš» в 2025 году составил 201,189 миллиона евро, что на 13,9% меньше, чем годом ранее. При этом убытки предприятия сократились в пять раз - до 7,823 миллиона евро. Такие данные компания опубликовала в своём финансовом отчёте.

Оборот самой компании «Latvijas dzelzceļš» в прошлом году достиг 142,549 миллиона евро, что на 8,1% меньше, чем в 2024 году. До получения финансовых компенсаций за баланс инфраструктуры оборот составлял 118,051 миллиона евро, а убытки достигали 25,678 миллиона евро.

В 2025 году по железнодорожной инфраструктуре Латвии перевезли 9,454 миллиона тонн грузов - на 17,6% меньше, чем годом ранее. Одновременно пассажирские перевозки выросли: поездами воспользовались 21,334 миллиона пассажиров, что на 9,7% больше, чем в 2024 году.

Общее количество километров, пройденных поездами, сократилось на 3,4%. При этом пассажирские перевозки выросли на 3,1%, тогда как грузовые сократились на 22,9%.

Основную часть грузовых перевозок составил импорт - 56,2% от общего объёма. В 2025 году импортные грузы достигли 5,314 миллиона тонн, что на 25,3% меньше, чем годом ранее.

Наибольшую долю в структуре перевозок занимали зерно, продукты переработки зерна, семена и фрукты - 39,8%. Нефть и нефтепродукты составляли 22,5%, минеральные удобрения - 10,2%, древесина и изделия из неё - 5,5%. Остальные грузы занимали около 22% общего объёма.

Несмотря на сокращение грузоперевозок, компания заявляет, что продолжает поддерживать качество инфраструктуры и уровень безопасности на железной дороге.

Капитальные вложения концерна в 2025 году составили 65,094 миллиона евро. Одновременно предприятие продолжает оптимизацию деятельности и сокращение персонала. Среднее число работников концерна в прошлом году составляло 4959 человек - на 783 меньше, чем годом ранее.

В компании также заявляют о намерении диверсифицировать рынки и привлекать новые виды грузов. Среди приоритетов - развитие сотрудничества с портами и терминалами, расширение логистических услуг и модернизация инфраструктуры для пассажирских перевозок.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

