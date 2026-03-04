«Latvijas dzelzceļš»: оборот снизился почти на 14%, убытки — 7,823 миллиона евро

Оборот самой компании «Latvijas dzelzceļš» в прошлом году достиг 142,549 миллиона евро, что на 8,1% меньше, чем в 2024 году. До получения финансовых компенсаций за баланс инфраструктуры оборот составлял 118,051 миллиона евро, а убытки достигали 25,678 миллиона евро.

В 2025 году по железнодорожной инфраструктуре Латвии перевезли 9,454 миллиона тонн грузов - на 17,6% меньше, чем годом ранее. Одновременно пассажирские перевозки выросли: поездами воспользовались 21,334 миллиона пассажиров, что на 9,7% больше, чем в 2024 году.

Общее количество километров, пройденных поездами, сократилось на 3,4%. При этом пассажирские перевозки выросли на 3,1%, тогда как грузовые сократились на 22,9%.

Основную часть грузовых перевозок составил импорт - 56,2% от общего объёма. В 2025 году импортные грузы достигли 5,314 миллиона тонн, что на 25,3% меньше, чем годом ранее.

Наибольшую долю в структуре перевозок занимали зерно, продукты переработки зерна, семена и фрукты - 39,8%. Нефть и нефтепродукты составляли 22,5%, минеральные удобрения - 10,2%, древесина и изделия из неё - 5,5%. Остальные грузы занимали около 22% общего объёма.

Несмотря на сокращение грузоперевозок, компания заявляет, что продолжает поддерживать качество инфраструктуры и уровень безопасности на железной дороге.

Капитальные вложения концерна в 2025 году составили 65,094 миллиона евро. Одновременно предприятие продолжает оптимизацию деятельности и сокращение персонала. Среднее число работников концерна в прошлом году составляло 4959 человек - на 783 меньше, чем годом ранее.

В компании также заявляют о намерении диверсифицировать рынки и привлекать новые виды грузов. Среди приоритетов - развитие сотрудничества с портами и терминалами, расширение логистических услуг и модернизация инфраструктуры для пассажирских перевозок.