Британия «не участвует в войне»: и это несмотря на обстрел её базы на Кипре

"Великобритания не находится в состоянии войны", - заявил в понедельник министр по вопросам Ближнего Востока Хэмиш Фалконер.

"У Ирана есть баллистические ракеты, направленные на Персидский залив, и жизненно важно, чтобы эти ракетные пусковые установки были уничтожены перед лицом этих совершенно безрассудных атак", - сказал Фалконер в интервью BBC.

По словам британских официальных лиц, в воскресенье на взлетно-посадочной полосе базы британских ВВС на Кипре RAF Akrotiri упал ударный беспилотник. Пострадавших нет, ущерб "минимальный", но в результате удара конфликт переместился на территорию ЕС.



Не сразу стало ясно, был ли беспилотник запущен из Ирана или поддерживаемой Тегераном боевой группировкой, такой как "Хезболлах" в Ливане.

Около 12 часов спустя снова зазвучали сирены, когда в воздух поднялись два истребителя Typhoon и пара боевых самолетов F-35.

Один из местных жителей показал СМИ текстовое сообщение, отправленное руководством базы, в котором предупреждалось о "сохраняющейся угрозе безопасности" и содержался призыв оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.

Истребитель взлетает с базы RAF Akrotiri недалеко от Лимассола, 2 марта 2026 года AP Photo

Правительство Кипра сообщило, что в понедельник были перехвачены два беспилотника, направлявшиеся на Кипр.

Акротири - главная авиабаза Великобритании для операций на Ближнем Востоке, и в последние годы британские военные самолеты использовались для миссий против группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке и для нанесения ударов по целям хуситов в Йемене.

Лондон сохранил эту базу и еще одну на Кипре после того, как в 1960 году восточный средиземноморский остров получил независимость от британского колониального правления.

Ранее база подвергалась нападению в 1986 году, когда ливийские боевики обстреляли ее из минометов, гранатометов и стрелкового оружия, ранив трех человек.

В связи с усилением напряженности в отношениях между США и Ираном Великобритания в прошлом месяце перебросила на Акротири дополнительные истребители F-35, а также радары, системы борьбы с беспилотниками и средства ПВО в рамках "оборонительных мер".

В понедельник министерство обороны Великобритании заявило, что семьи британских военнослужащих, проживающих на базе, в целях предосторожности переселяются в близлежащие дома.



Британские официальные лица отказались сообщить, поддерживает ли Великобритания американо-израильскую интервенцию в Иран. Они заявили, что Тегеран не должен иметь ядерного оружия, призвали прекратить иранские удары и найти дипломатическое решение.

Великобритания не принимала участия в ударах по Ирану, которые начались в субботу, и не разрешила США использовать британские базы в Англии или на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

Но в воскресенье премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что он согласился разрешить США использовать эти базы для ударов по иранским ракетам и их пусковым площадкам. По его словам, смена позиции произошла в ответ на иранские атаки на интересы Великобритании и ее союзников в Персидском заливе и является законным с точки зрения международного права.

Британия заявляет, что ее базы не могут использоваться для атак на политические и экономические цели в Иране.

"Мы не присоединяемся к этим ударам, - подчеркнул Стармер, - но мы будем продолжать наши оборонительные действия в регионе".

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил газете Daily Telegraph, что он "очень разочарован Киром", а премьер-министру "потребовалось слишком много времени", чтобы изменить свою позицию по вопросу об использовании британских баз.

Для многих британцев воспоминания об Ираке остаются тяжелыми. Решение тогдашнего премьер-министра Тони Блэра присоединиться к вторжению под руководством США в 2003 году остается одним из самых спорных в современной британской истории.

Американские военные машины проезжают мимо разрушенной части штаб-квартиры ООН в Багдаде, 23 августа 2003 года AP Photo

В результате конфликта, длившегося несколько лет, погибли 179 британских военнослужащих, около 4500 американских военнослужащих и многие тысячи иракцев.

Нынешнее правительство стремится не допустить повторения подобного, но критики говорят, что попытки установить жесткие рамки участия Великобритании могут быть сметены быстро развивающимся конфликтом.

"Нас втягивают, как и в Ираке, вслед за США в невероятно опасную ситуацию", - сказал Джон Макдоннелл, депутат от правящей Лейбористской партии.