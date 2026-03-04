Как украли золото на 3000 евро? Ограбление в Лиепае было раскрыто за день

По данным полиции, 12 января около 17.25 в магазин зашла женщина, которая, притворившись покупательницей, попросила продавца показать украшения. Пока сотрудница магазина отвлеклась, её сообщник с помощью металлической проволоки вытащил из закрытой стеклянной витрины два золотых браслета.

Когда продавец заметила пропажу, она схватила мужчину за руку. Один из браслетов стоимостью 3120 евро упал на пол, однако второй подозреваемый успел забрать и скрыться.

Женщина, отвлекавшая продавца, сначала осталась в магазине, но позже также ушла.

По описанию подозреваемых сотрудники Реагирующего отдела Южнокурземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции в тот же день задержали обоих предполагаемых участников преступления.

Выяснилось, что задержанные ранее уже попадали в поле зрения полиции. Похищенный браслет стоимостью около 3000 евро был найден и возвращён.

В связи с произошедшим было начато уголовное производство по факту кражи с проникновением в помещение. За такое преступление законом предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Расследование по делу уже завершено в ускоренном порядке, а материалы переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Окончательное решение о виновности подозреваемых и возможном наказании примет суд.