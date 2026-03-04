Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Как украли золото на 3000 евро? Ограбление в Лиепае было раскрыто за день

Редакция PRESS 4 марта, 2026 09:28

Важно 0 комментариев

В середине января в Лиепае произошло дерзкое ограбление ювелирного магазина. Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, преступление было раскрыто в тот же день.

По данным полиции, 12 января около 17.25 в магазин зашла женщина, которая, притворившись покупательницей, попросила продавца показать украшения. Пока сотрудница магазина отвлеклась, её сообщник с помощью металлической проволоки вытащил из закрытой стеклянной витрины два золотых браслета.

Когда продавец заметила пропажу, она схватила мужчину за руку. Один из браслетов стоимостью 3120 евро упал на пол, однако второй подозреваемый успел забрать и скрыться.

Женщина, отвлекавшая продавца, сначала осталась в магазине, но позже также ушла.

По описанию подозреваемых сотрудники Реагирующего отдела Южнокурземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции в тот же день задержали обоих предполагаемых участников преступления.

Выяснилось, что задержанные ранее уже попадали в поле зрения полиции. Похищенный браслет стоимостью около 3000 евро был найден и возвращён.

В связи с произошедшим было начато уголовное производство по факту кражи с проникновением в помещение. За такое преступление законом предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Расследование по делу уже завершено в ускоренном порядке, а материалы переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Окончательное решение о виновности подозреваемых и возможном наказании примет суд.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать