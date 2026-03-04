Нацобъединение заставят вернуть 210 тысяч евро. Не заплатит добровольно, деньги взыщет исполнитель

Редакция PRESS 4 марта, 2026 11:21

Новости Латвии 0 комментариев

Партия «Национальное объединение» должна вернуть государству 210 673 евро, которые были признаны незаконно использованными. Об этом агентству LETA сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Если партия не выплатит деньги добровольно, взыскание будет передано судебному исполнителю.

Решение стало окончательным после того, как Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство по жалобе партии. Таким образом вступило в силу неблагоприятное для «Национального объединения» судебное постановление в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Основанием для решения стало превышение установленного законом лимита расходов. По данным бюро, в 2022 году партия направила на коммуникацию с обществом и политическую агитацию 554 627 евро из государственного финансирования. Это на 210 673 евро больше допустимого процента расходов по одному из трёх целей, предусмотренных законом о финансировании политических организаций.

В 2024 году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией уже применило санкции к партии. Было принято решение на один год приостановить выплаты государственного финансирования. В результате во втором полугодии 2024 года партия не получила 376 003,60 евро, а в первом полугодии 2025 года - ещё 389 047,05 евро.

В бюро подчеркнули, что вступившее в силу решение суда обязательно для исполнения. Если партия не выполнит его добровольно, сумма может быть удержана из средств, находящихся на счетах организации. При недостатке средств взыскание передадут судебному исполнителю для принудительного исполнения.

Ведомство также пояснило, что даже возможная ликвидация юридического лица не освобождает его от выполнения финансовых обязательств.

Председатель правления партии и депутат Сейма Илзе Индриксоне ранее заявила агентству LETA, что партия выполнит решение суда и найдёт необходимые средства, однако подробных комментариев по итогам спора не дала.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать