Нацобъединение заставят вернуть 210 тысяч евро. Не заплатит добровольно, деньги взыщет исполнитель

Решение стало окончательным после того, как Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство по жалобе партии. Таким образом вступило в силу неблагоприятное для «Национального объединения» судебное постановление в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Основанием для решения стало превышение установленного законом лимита расходов. По данным бюро, в 2022 году партия направила на коммуникацию с обществом и политическую агитацию 554 627 евро из государственного финансирования. Это на 210 673 евро больше допустимого процента расходов по одному из трёх целей, предусмотренных законом о финансировании политических организаций.

В 2024 году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией уже применило санкции к партии. Было принято решение на один год приостановить выплаты государственного финансирования. В результате во втором полугодии 2024 года партия не получила 376 003,60 евро, а в первом полугодии 2025 года - ещё 389 047,05 евро.

В бюро подчеркнули, что вступившее в силу решение суда обязательно для исполнения. Если партия не выполнит его добровольно, сумма может быть удержана из средств, находящихся на счетах организации. При недостатке средств взыскание передадут судебному исполнителю для принудительного исполнения.

Ведомство также пояснило, что даже возможная ликвидация юридического лица не освобождает его от выполнения финансовых обязательств.

Председатель правления партии и депутат Сейма Илзе Индриксоне ранее заявила агентству LETA, что партия выполнит решение суда и найдёт необходимые средства, однако подробных комментариев по итогам спора не дала.