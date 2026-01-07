Игрушки в ЕС ждёт жёсткий контроль и цифровые паспорта

Переход на обновлённые нормы будет поэтапным. Для игрушек, которые только выводятся на рынок, обязательное соблюдение требований начнётся с 1 августа 2030 года. Это должно дать производителям и продавцам время на адаптацию.

Правила ЕС в сфере безопасности игрушек считаются одними из самых строгих в мире. Особый акцент сделан на химических веществах. В игрушках существенно ограничат компоненты, потенциально опасные для здоровья детей, включая гормональные нарушители, так называемые «вечные химикаты» PFAS, бисфенолы и аллергенные ароматизаторы. Самые жёсткие ограничения вводятся для игрушек, предназначенных для детей младше трёх лет.

Одним из ключевых нововведений стал цифровой контроль. Каждая игрушка, в том числе продаваемая через интернет, должна будет иметь цифровой паспорт продукта. По QR-коду покупатели смогут узнать информацию о производителе, месте изготовления, соответствии требованиям безопасности и прохождении проверок. Это также упростит надзор со стороны таможенных и контролирующих органов.

Кроме того, перед поступлением в продажу игрушки будут проходить более тщательные проверки. Оценке подлежат не только химические, но и механические, физические, электрические, пожарные и гигиенические риски.

Новые правила называют одним из самых значимых обновлений в сфере безопасности игрушек за последние годы. Ожидается, что они повысят уровень защиты детей и дадут родителям больше уверенности в безопасности приобретаемых товаров.