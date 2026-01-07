Как отмечают в LIAA, новый договор обеспечивает преемственность сотрудничества и позволяет продолжить работу по повышению международной узнаваемости латвийской гастрономии. Также соглашение должно стимулировать рестораны поддерживать стабильно высокие стандарты качества и конкурентоспособность в Балтийском и Североевропейском регионе. В течение трех лет MICHELIN Guide будет обеспечивать публичность Латвии и маркетинговые активности в своих коммуникационных каналах.

Стоимость участия Латвии в MICHELIN Guide составит 380 тысяч евро в год. Претендент был выбран по итогам переговорной процедуры.

В актуальной латвийской подборке MICHELIN Guide представлены 34 ресторана — 27 в Риге и 7 за пределами столицы. Два ресторана удостоены звезды MICHELIN — JOHN Chef’s Hall и Max Cekot Kitchen.

Номинацию Bib Gourmand получили пять заведений: Milda, Shōyu, Snatch и SMØR Bistro в Риге, а также H.E. Vanadziņš в Цесисе. Зеленая звезда MICHELIN за устойчивое развитие присуждена одному ресторану — Pavāru māja в Лигатне.