Премьер Литвы усомнилась в праве навальниста Волкова жить в стране

По словам Ругинене, такие заявления «неприемлемы», и, по ее личному мнению, человек, позволяющий себе подобную риторику, «не должен оставаться в Литве». Премьер выразила надежду, что проверка Департамент государственной безопасности Литвы будет детальной. По ее итогам может быть принято решение о лишении Волкова вида на жительство.

Поводом для проверки стала публикация бывшей сотрудницы Фонд борьбы с коррупцией Анны Тирон, ныне работающей в РДК. 5 января она разместила в Facebook сообщение, которое Волков ранее направил ей после известия о смерти Капустина, когда еще не было известно, что его гибель была инсценирована. В этом сообщении Волков назвал Капустина «нациком» и утверждал, что тот вместе с РДК «решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога Буданова».

Позднее Волков заявил, что сожалеет о написанном. В комментарии литовскому общественному вещателю LRT он подчеркнул, что отвергает сотрудничество с неонацистами и не согласен с концепцией коллективной ответственности всех россиян за войну против Украины. При этом Волков отметил, что в публичном пространстве звучала риторика «все русские плохие» и «все россияне виноваты», которая, по его словам, исходила в том числе из офиса президента Украины, добавив, что эмоционально понимает подобную позицию.

6 января стало известно, что Департамент миграции Литвы обратился в Департамент государственной безопасности с запросом о том, представляют ли заявления Волкова угрозу национальной безопасности. В случае положительного заключения вид на жительство Волкова может быть аннулирован. Он проживает в Литве с 2019 года.