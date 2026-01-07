Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Премьер Литвы усомнилась в праве навальниста Волкова жить в стране

7 января, 2026 19:59

0 комментариев

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене резко раскритиковала заявления российского оппозиционера Леонид Волков, проживающего в стране. Речь идет о его негативных высказываниях в адрес основателя «Русского добровольческого корпуса» Русский добровольческий корпус Дениса Капустина и главы офиса президента Украины Кирилл Буданов.

По словам Ругинене, такие заявления «неприемлемы», и, по ее личному мнению, человек, позволяющий себе подобную риторику, «не должен оставаться в Литве». Премьер выразила надежду, что проверка Департамент государственной безопасности Литвы будет детальной. По ее итогам может быть принято решение о лишении Волкова вида на жительство.

Поводом для проверки стала публикация бывшей сотрудницы Фонд борьбы с коррупцией Анны Тирон, ныне работающей в РДК. 5 января она разместила в Facebook сообщение, которое Волков ранее направил ей после известия о смерти Капустина, когда еще не было известно, что его гибель была инсценирована. В этом сообщении Волков назвал Капустина «нациком» и утверждал, что тот вместе с РДК «решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога Буданова».

Позднее Волков заявил, что сожалеет о написанном. В комментарии литовскому общественному вещателю LRT он подчеркнул, что отвергает сотрудничество с неонацистами и не согласен с концепцией коллективной ответственности всех россиян за войну против Украины. При этом Волков отметил, что в публичном пространстве звучала риторика «все русские плохие» и «все россияне виноваты», которая, по его словам, исходила в том числе из офиса президента Украины, добавив, что эмоционально понимает подобную позицию.

6 января стало известно, что Департамент миграции Литвы обратился в Департамент государственной безопасности с запросом о том, представляют ли заявления Волкова угрозу национальной безопасности. В случае положительного заключения вид на жительство Волкова может быть аннулирован. Он проживает в Литве с 2019 года.

Попробуйте Латвию за 380 тысяч евро в год! Зачем мы снова платим MICHELIN Guide?
США захватили танкер, для охраны которого Россия направила в Атлантику военные корабли
Спаивал, насиловал, снимал видео. Прокуратура передала дело в суд
Стоп автобус! Перевозчики вновь грозят протестами из-за цен в договорах

Региональные пассажирские перевозчики вновь рассматривают возможность акций протеста из-за отказа государства пересматривать цены в долгосрочных договорах. Об этом после встречи с министром сообщения сообщил президент Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Латвия не планирует отправлять войска в Украину

После достижения перемирия в Украине Латвия в качестве участницы Коалиция доброй воли планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих. При этом направление латвийских военных в Украину на данный момент не предусмотрено. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство обороны Латвии.

Эта зимняя болезнь сошла с ума: рвёт — а горло не болит. И это не вирус

«Мама, меня вырвало». Обычно после таких слов родители готовятся к классическому желудочному вирусу: сутки дома, вода, электролиты и терпение. Но этой зимой всё пошло не по сценарию.

Яд в детском питании. Nestlé отзывает детские смеси NAN из-за токсина

Компания Nestlé объявила об отзыве отдельных партий детских молочных смесей NAN со сроком годности до 2026 и 2027 годов. Причиной стал обнаруженный в небольших количествах токсин цереулид, который вырабатывается микроорганизмом Bacillus cereus. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

«Молодые украинские мужчины должны отправиться защищать родину»: Германия остро ставит вопрос

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

СГБ не видит террористической угрозы для Латвии

В настоящее время Служба государственной безопасности не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии. Об этом заявил заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм.

