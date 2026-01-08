Сегодня был дан старт строительству предприятия — в фундамент здания заложили капсулу с посланием для будущих поколений. Строящийся завод, включая ограждение с колючей проволокой, расположен сравнительно недалеко от Риги, однако возводится достаточно глубоко в лесу — в нескольких километрах от ближайших домов и основных дорог.

Неподалеку находятся и территории вооруженных сил, которые, в том числе, используются для учений. Как рассказала журналистам член правления Государственной оборонной корпорации Ингрида Кирсе, продукцией завода станут пороховые заряды, внешне напоминающие цилиндры. Эти заряды размещаются под артиллерийским снарядом — при их сгорании снаряд выстреливается из ствола.

В первую очередь продукция будет предназначена для Вооруженных сил Латвии, а оставшаяся часть — экспортироваться партнерам в другие страны НАТО. В целом предприятие планирует выпускать около 50 000 зарядов в год. На заводе будут работать только местные сотрудники. Хотя строительство еще продолжается, корпорация параллельно начнет формировать производственную команду — всего это около 20–25 специалистов разного уровня.

Завершить комплектование персонала планируется к середине лета, поскольку запуск предприятия намечен на третий квартал этого года.

Сырье для производства будут поставлять зарубежные партнеры. Кирсе подчеркнула, что проект важен не только с точки зрения безопасности цепочек поставок боеприпасов, но и для экономики Латвии. «Да, мы планируем работать с оборотом и прибылью», — отметила она, напомнив, что основную часть проекта финансирует латвийское государство, а остальную — Европейский союз.

Отвечая на вопрос, почему завод строится в столь изолированном месте, Кирсе пояснила, что подобные предприятия не размещают в центрах городов. Кроме того, это военный производственный проект, для которого необходимо соблюдать требования безопасности, поэтому объект расположен вдали от населенных пунктов.

Несмотря на повышенные требования к безопасности, корпорация считает, что в Латвии есть строительные компании с местным капиталом, обладающие опытом и знаниями для реализации таких проектов. «Конкуренция достаточная, есть из чего выбирать», — добавила Кирсе.

Создание завода осуществляется совместно с финскими и норвежскими партнерами, а также с компаниями из Франции и Италии. Национальное финансирование проекта Rollo составляет 26 млн евро. Европейское финансирование — 41 млн евро, однако, как ранее указывало Министерство обороны, не вся эта сумма предназначена непосредственно Латвии.

Территория, на которой строится завод, находится в ведении государства и связана с военной сферой.