Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 8. Января Завтра: Gatis, Ivanda
Доступность

В дремучем лесу Иецавы: Латвия готовит пороховые заряды для армии (2)

© Lsm.lv 8 января, 2026 20:00

Новости Латвии 2 комментариев

LETA

В лесах Иецавской волости началось строительство военного завода по производству модульных пороховых зарядов, сообщает LETA. Генподрядчиком проекта выступает предприятие UPB nams, одним из бенефициаров которого является известный латвийский предприниматель Улдис Пиленс.

Сегодня был дан старт строительству предприятия — в фундамент здания заложили капсулу с посланием для будущих поколений. Строящийся завод, включая ограждение с колючей проволокой, расположен сравнительно недалеко от Риги, однако возводится достаточно глубоко в лесу — в нескольких километрах от ближайших домов и основных дорог.

Неподалеку находятся и территории вооруженных сил, которые, в том числе, используются для учений. Как рассказала журналистам член правления Государственной оборонной корпорации Ингрида Кирсе, продукцией завода станут пороховые заряды, внешне напоминающие цилиндры. Эти заряды размещаются под артиллерийским снарядом — при их сгорании снаряд выстреливается из ствола.

В первую очередь продукция будет предназначена для Вооруженных сил Латвии, а оставшаяся часть — экспортироваться партнерам в другие страны НАТО. В целом предприятие планирует выпускать около 50 000 зарядов в год. На заводе будут работать только местные сотрудники. Хотя строительство еще продолжается, корпорация параллельно начнет формировать производственную команду — всего это около 20–25 специалистов разного уровня.

Завершить комплектование персонала планируется к середине лета, поскольку запуск предприятия намечен на третий квартал этого года.

Сырье для производства будут поставлять зарубежные партнеры. Кирсе подчеркнула, что проект важен не только с точки зрения безопасности цепочек поставок боеприпасов, но и для экономики Латвии. «Да, мы планируем работать с оборотом и прибылью», — отметила она, напомнив, что основную часть проекта финансирует латвийское государство, а остальную — Европейский союз.

Отвечая на вопрос, почему завод строится в столь изолированном месте, Кирсе пояснила, что подобные предприятия не размещают в центрах городов. Кроме того, это военный производственный проект, для которого необходимо соблюдать требования безопасности, поэтому объект расположен вдали от населенных пунктов.

Несмотря на повышенные требования к безопасности, корпорация считает, что в Латвии есть строительные компании с местным капиталом, обладающие опытом и знаниями для реализации таких проектов. «Конкуренция достаточная, есть из чего выбирать», — добавила Кирсе.

Создание завода осуществляется совместно с финскими и норвежскими партнерами, а также с компаниями из Франции и Италии. Национальное финансирование проекта Rollo составляет 26 млн евро. Европейское финансирование — 41 млн евро, однако, как ранее указывало Министерство обороны, не вся эта сумма предназначена непосредственно Латвии.

Территория, на которой строится завод, находится в ведении государства и связана с военной сферой.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

«Узаконенный грабеж!» Водителей просто загоняют в «ловушку» у светофора
Важно

«Узаконенный грабеж!» Водителей просто загоняют в «ловушку» у светофора

«Вы называете нас клоунами?» Жители взорванного дома в гневе на мэра Риги (ВИДЕО)
Важно

«Вы называете нас клоунами?» Жители взорванного дома в гневе на мэра Риги (ВИДЕО) (3)

Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»
Важно

Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова (2)

Важно 19:36

Важно 2 комментариев

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Читать

«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы (2)

Важно 19:34

Важно 2 комментариев

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Читать

Все спят одинаково: у рептилий, птиц и млекопитающих нашли общий ритм сна (2)

Животные 19:18

Животные 2 комментариев

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Читать

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ (2)

Важно 18:54

Важно 2 комментариев

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Читать

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии (2)

Выбор редакции 18:49

Выбор редакции 2 комментариев

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Читать

В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный (2)

Важно 18:44

Важно 2 комментариев

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Читать