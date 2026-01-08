Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В рижском роддоме теперь всё чаще рождаются русские, украинцы, пакистанцы: Херманис

Редакция PRESS 8 января, 2026 08:27

5 комментариев

-В роддоме Риги сейчас рождается всего 10 (!!!) детей в день. Из них латыши — только часть. Остальные — русские, украинцы, а также пакистанцы каждый второй день. Образно говоря — это конец, - пишет в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис.

-Государственная администрация делает все возможное, чтобы экономика страны продолжала стагнировать и, как следствие, деградировать и отставать от других.

Очень хорошо оплачиваемая элита чиновников и СМИ (которые выдают себя за журналистов) успешно блокируют развитие Латвии и совершенно точно не работают в интересах народа.

Существующие партии также не заинтересованы в каких-либо изменениях. Ринкевич не даст себя обмануть. Потому что он хорошо демонстрирует и показывает пример того, что правильная тактика в любой ситуации — это ничего не делать.

На этот раз люди культуры и искусства также не будут на стороне народа. Они либо куплены, либо трусливы — здесь не будет как во время Атмоды, когда они звонили в колокола и били в барабаны.
Латвийцев ждет — Пустота. Или Ничто.

Вся надежда, возможно, на народ в регионах и на тех, кто был вынужден эмигрировать. Потому что центр Риги, как известно, голосует за бездетных прогрессистов, бришкенов и участвует в демонстрациях против венесуэльской мафии.

Возможно, что этой осенью – последний шанс что-то спасти.

Моей собственной жизни ничего не угрожает. Я реализовался в профессии, обеспечен, отец семерых детей, счастлив в личной жизни и во всем остальном.

Но я вижу и чувствую, что с нашей страной и народом будет плохо. Я был бы рад, если бы ошибался. Но, к сожалению, всю жизнь интуиция меня никогда не подводила.

Самые невезучие: кто в Латвии понес самые большие убытки в 2025-ом?
Самые невезучие: кто в Латвии понес самые большие убытки в 2025-ом?

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии
Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Нужна помощь: в Риге пропала молодая женщина
Нужна помощь: в Риге пропала молодая женщина

Интерес к вакцинации от гриппа снизился: а пик эпидемии еще не пройден

Новости Латвии 12:18

Вакцины от гриппа доступны, и кабинеты вакцинации могут их заказать, однако с началом эпидемии гриппа интерес пациентов к вакцинации значительно снизился, сообщила агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Алисе Ницмане-Айшпуре.

Не смогли принять бюджет: глава Адажской краевой думы ушла в отставку

Новости Латвии 12:07

Не добившись поддержки депутатов по бюджету самоуправления на 2026 год, председатель Адажской краевой думы Карина Микелсоне (Латвийское объединение регионов) объявила об уходе с должности.

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

11:54

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Основатели движения «Без партий» раскололись: «Латвияс авизе»

Новости Латвии 11:45

Движение "Без партий", о создании которого в ноябре прошлого года заявил режиссер Алвис Херманис, в начале этого года уже раскололось: о выходе из него заявили сам Херманис и его единомышленник Язепс Башко.

Трамп решился на «адские санкции» против России: «Путин продолжает убивать невинных»

11:44

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

«И в латвийских портах работают такие «теневые суда»: Колс

11:43

«Все это связано с растущей ролью Китая в мире. Администрация Трампа заявила, что Европа должна больше делать в области обороны, США больше не хотят быть тут старшим братом, поскольку фокус будет направлен на Тихоокеанский регион. Все это связано как с вопросами мировой торговли, так и с вопросами безопасности. Тот, кто контролирует моря, контролирует мир. И Китай это делает», - заявил в интеравью «Неаткариге» член комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс (Нацобединение), комментируя операцию США по захвату Николаса Мадуро и танкера "теневого флота" России. Далее – основные тезисы.

Самые невезучие: кто в Латвии понес самые большие убытки в 2025-ом?

11:33

Не все богатые люди в прошлом году улучшили свое материальное положении. Были и те, кто понёс значительные убытки. Pietiek.com со ссылкой на журнал „Miljonārs” опубликовал топ самых невезучих предпринимателей. Приводим этот текст в переводе.

