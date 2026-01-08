-Государственная администрация делает все возможное, чтобы экономика страны продолжала стагнировать и, как следствие, деградировать и отставать от других.

Очень хорошо оплачиваемая элита чиновников и СМИ (которые выдают себя за журналистов) успешно блокируют развитие Латвии и совершенно точно не работают в интересах народа.

Существующие партии также не заинтересованы в каких-либо изменениях. Ринкевич не даст себя обмануть. Потому что он хорошо демонстрирует и показывает пример того, что правильная тактика в любой ситуации — это ничего не делать.

На этот раз люди культуры и искусства также не будут на стороне народа. Они либо куплены, либо трусливы — здесь не будет как во время Атмоды, когда они звонили в колокола и били в барабаны.

Латвийцев ждет — Пустота. Или Ничто.

Вся надежда, возможно, на народ в регионах и на тех, кто был вынужден эмигрировать. Потому что центр Риги, как известно, голосует за бездетных прогрессистов, бришкенов и участвует в демонстрациях против венесуэльской мафии.

Возможно, что этой осенью – последний шанс что-то спасти.

Моей собственной жизни ничего не угрожает. Я реализовался в профессии, обеспечен, отец семерых детей, счастлив в личной жизни и во всем остальном.

Но я вижу и чувствую, что с нашей страной и народом будет плохо. Я был бы рад, если бы ошибался. Но, к сожалению, всю жизнь интуиция меня никогда не подводила.