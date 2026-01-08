Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Вы называете нас клоунами?» Жители взорванного дома в гневе на мэра Риги (ВИДЕО)

Редакция PRESS 8 января, 2026 16:15

Важно 3 комментариев

Пострадавшие в результате взрыва в доме на улице Баускас, 15 жители покидали внеочередное заседание Комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы в крайне раздражённом состоянии, сообщает издание "Неаткарига". 

Они узнали, что управляющая компания не считает произошедшую трагедию форс-мажором и что, по мнению представителей самоуправления, жители были недостаточно благодарны за оказанную Рижской думой помощь. Однако больше всего их возмутило отношение мэра Риги Виестурса Клейнбергса, который завершил своё выступление словами: «Клоуны!».

«Вы называете нас клоунами?» — открыто спросили Клейнбергса жители дома на улице Баускас. Этот вопрос остался без ответа, как и крики жителей о том, что им негде жить: «Простите нас, мы клоуны, нам сейчас негде жить», — кричала пострадавшая. После этого мэр поспешно покинул зал заседаний.

«Форс-мажор — это тогда, когда в стране объявлено чрезвычайное положение. 14 января состоится общее собрание собственников квартир, на котором жителям будет предложено принять решение о снижении платы за управление домом с одновременным увеличением взносов в накопительный фонд. По нашему мнению, в данном случае необходимо увеличить взносы в накопительный фонд, поскольку расходы будут значительными», — заявила представитель управляющей компании дома.

В свою очередь сидевшая в президиуме депутат Рижской думы Э. Трейя указала жителям, что им следует быть ещё более благодарными сотрудникам Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы, которые работали на месте происшествия в выходные дни, «поскольку они не являются оперативной службой».

Комментарии (3)

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова
Важно

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

«Узаконенный грабеж!» Водителей просто загоняют в «ловушку» у светофора
Важно

«Узаконенный грабеж!» Водителей просто загоняют в «ловушку» у светофора

Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»
Важно

Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»

В дремучем лесу Иецавы: Латвия готовит пороховые заряды для армии (3)

Новости Латвии 20:00

Новости Латвии 3 комментариев

В лесах Иецавской волости началось строительство военного завода по производству модульных пороховых зарядов, сообщает LETA. Генподрядчиком проекта выступает предприятие UPB nams, одним из бенефициаров которого является известный латвийский предприниматель Улдис Пиленс.

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова (3)

Важно 19:36

Важно 3 комментариев

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы (3)

Важно 19:34

Важно 3 комментариев

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Все спят одинаково: у рептилий, птиц и млекопитающих нашли общий ритм сна (3)

Животные 19:18

Животные 3 комментариев

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ (3)

Важно 18:54

Важно 3 комментариев

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии (3)

Выбор редакции 18:49

Выбор редакции 3 комментариев

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный (3)

Важно 18:44

Важно 3 комментариев

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

