Они узнали, что управляющая компания не считает произошедшую трагедию форс-мажором и что, по мнению представителей самоуправления, жители были недостаточно благодарны за оказанную Рижской думой помощь. Однако больше всего их возмутило отношение мэра Риги Виестурса Клейнбергса, который завершил своё выступление словами: «Клоуны!».

«Вы называете нас клоунами?» — открыто спросили Клейнбергса жители дома на улице Баускас. Этот вопрос остался без ответа, как и крики жителей о том, что им негде жить: «Простите нас, мы клоуны, нам сейчас негде жить», — кричала пострадавшая. После этого мэр поспешно покинул зал заседаний.

«Форс-мажор — это тогда, когда в стране объявлено чрезвычайное положение. 14 января состоится общее собрание собственников квартир, на котором жителям будет предложено принять решение о снижении платы за управление домом с одновременным увеличением взносов в накопительный фонд. По нашему мнению, в данном случае необходимо увеличить взносы в накопительный фонд, поскольку расходы будут значительными», — заявила представитель управляющей компании дома.

В свою очередь сидевшая в президиуме депутат Рижской думы Э. Трейя указала жителям, что им следует быть ещё более благодарными сотрудникам Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы, которые работали на месте происшествия в выходные дни, «поскольку они не являются оперативной службой».