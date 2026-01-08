За протесты против россиян могут выгнать с трассы: федерация бобслея

Как уже сообщалось, за день до соревнований этапа Кубка Европы по скелетону на трассе в австрийском Инсбруке латвийские, шведские и украинские спортсмены объединились в протесте против участия российских спортсменов. В тренировках участвовали четыре российские спортсменки и три российских спортсмена.

Штейнбергс отметил, что главной целью акции протеста было выразить позицию сборной Латвии против недопустимого участия российских спортсменов в соревнованиях в то время, когда продолжается война России против Украины, независимо от того, выступают ли они в нейтральном или официальном статусе.

По его словам, особую обеспокоенность вызывает случай, когда к соревнованиям был допущен спортсмен — представитель спортивного клуба Российской армии, несмотря на то что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) ранее обещала оценивать каждого спортсмена индивидуально. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что механизмы федерации работают недостаточно эффективно.

Протест проходил в сотрудничестве с украинскими спортсменами, с которыми у сборной Латвии сложилось тесное профессиональное взаимодействие, в том числе в тренировочном процессе. Штейнбергс считает абсурдной ситуацию, когда российские спортсмены участвуют в международных соревнованиях в то время, как в Украине гибнут мирные жители.

«Мы объединились с украинцами, чтобы показать, что есть страны, которые не забыли, что идёт война», — рассказал тренер. По словам Штейнбергса, во время протеста представители IBSF пытались его прекратить, ссылаясь на внутренние правила о политической нейтральности. Он сообщил, что предпринимались попытки добиться снятия плакатов, а также звучали угрозы вызвать полицию. На подготовленном Штейнбергсом плакате было указано, что Россия убивает гражданских жителей Украины, что он считает общеизвестным фактом, а не политическим посланием.

Вскоре после протеста Латвийская федерация бобслея и скелетона получила официальное письмо с предупреждением от генерального секретаря IBSF, в котором Иво Штейнбергсу было вынесено официальное предупреждение. В нём указано, что при продолжении подобных действий ему может быть запрещён доступ на место проведения соревнований в Иглсе, а возможно — и на других трассах. При этом тренер подчеркнул, что к спортсменам санкции применены не были и участие в соревнованиях им не запрещалось — предупреждение относится исключительно к нему как к тренеру.

По словам Штейнбергса, латвийская команда продолжит координировать свои действия с украинскими спортсменами, чтобы и впредь поднимать этот вопрос в международной спортивной среде, однако в настоящее время новые индивидуальные акции протеста не планируются. «Мы будем действовать согласованно с украинцами — если они будут планировать такие акции, мы обсудим это с ними и окажем поддержку в меру своих возможностей», — подчеркнул он.

Тем временем министр образования и науки Латвии Даце Мелбарде (JV) в социальных сетях выразила поддержку латвийским спортсменам и их позиции, подчеркнув значение базовых ценностей спорта. «Тревожно, что всё больше функционеров международных спортивных организаций предпочитают об этом забывать», — отметила политик.

До сих пор российские спортсмены в этом сезоне не выступали ни в Кубке мира, ни в Кубке Европы. В сентябре прошлого года на конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) было отклонено возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям по бобслею и скелетону. Месяц спустя Апелляционный трибунал IBSF постановил частично отменить запрет на участие российских спортсменов в мероприятиях IBSF, утверждённый конгрессом IBSF в 2022 году.

Трибунал решил, что это решение подлежит исполнению лишь в той части, в которой оно запрещает участие спортсменов, не соответствующих правилам Международного олимпийского комитета (МОК) для индивидуальных нейтральных спортсменов на Олимпийских играх 2026 года. В то же время Апелляционный трибунал IBSF отклонил просьбу Федерации бобслея России немедленно разрешить участие её спортсменов в любых соревнованиях IBSF.