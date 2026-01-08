Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 8. Января Завтра: Gatis, Ivanda
Доступность

За протесты против россиян могут выгнать с трассы: федерация бобслея

Редакция PRESS 8 января, 2026 17:52

Важно 0 комментариев

Тренер сборной Латвии по скелетону Иво Штейнбергс рассказал, как проходила акция протеста против спортсменов из России перед этапом Кубка Европы в Инсбруке. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) вынесла специалисту предупреждение, которое может привести к запрету находиться на трассах.

Как уже сообщалось, за день до соревнований этапа Кубка Европы по скелетону на трассе в австрийском Инсбруке латвийские, шведские и украинские спортсмены объединились в протесте против участия российских спортсменов. В тренировках участвовали четыре российские спортсменки и три российских спортсмена.

Штейнбергс отметил, что главной целью акции протеста было выразить позицию сборной Латвии против недопустимого участия российских спортсменов в соревнованиях в то время, когда продолжается война России против Украины, независимо от того, выступают ли они в нейтральном или официальном статусе.

По его словам, особую обеспокоенность вызывает случай, когда к соревнованиям был допущен спортсмен — представитель спортивного клуба Российской армии, несмотря на то что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) ранее обещала оценивать каждого спортсмена индивидуально. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что механизмы федерации работают недостаточно эффективно.

Протест проходил в сотрудничестве с украинскими спортсменами, с которыми у сборной Латвии сложилось тесное профессиональное взаимодействие, в том числе в тренировочном процессе. Штейнбергс считает абсурдной ситуацию, когда российские спортсмены участвуют в международных соревнованиях в то время, как в Украине гибнут мирные жители.

«Мы объединились с украинцами, чтобы показать, что есть страны, которые не забыли, что идёт война», — рассказал тренер. По словам Штейнбергса, во время протеста представители IBSF пытались его прекратить, ссылаясь на внутренние правила о политической нейтральности. Он сообщил, что предпринимались попытки добиться снятия плакатов, а также звучали угрозы вызвать полицию. На подготовленном Штейнбергсом плакате было указано, что Россия убивает гражданских жителей Украины, что он считает общеизвестным фактом, а не политическим посланием.

Вскоре после протеста Латвийская федерация бобслея и скелетона получила официальное письмо с предупреждением от генерального секретаря IBSF, в котором Иво Штейнбергсу было вынесено официальное предупреждение. В нём указано, что при продолжении подобных действий ему может быть запрещён доступ на место проведения соревнований в Иглсе, а возможно — и на других трассах. При этом тренер подчеркнул, что к спортсменам санкции применены не были и участие в соревнованиях им не запрещалось — предупреждение относится исключительно к нему как к тренеру.

По словам Штейнбергса, латвийская команда продолжит координировать свои действия с украинскими спортсменами, чтобы и впредь поднимать этот вопрос в международной спортивной среде, однако в настоящее время новые индивидуальные акции протеста не планируются. «Мы будем действовать согласованно с украинцами — если они будут планировать такие акции, мы обсудим это с ними и окажем поддержку в меру своих возможностей», — подчеркнул он.

Тем временем министр образования и науки Латвии Даце Мелбарде (JV) в социальных сетях выразила поддержку латвийским спортсменам и их позиции, подчеркнув значение базовых ценностей спорта. «Тревожно, что всё больше функционеров международных спортивных организаций предпочитают об этом забывать», — отметила политик.

До сих пор российские спортсмены в этом сезоне не выступали ни в Кубке мира, ни в Кубке Европы. В сентябре прошлого года на конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) было отклонено возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям по бобслею и скелетону. Месяц спустя Апелляционный трибунал IBSF постановил частично отменить запрет на участие российских спортсменов в мероприятиях IBSF, утверждённый конгрессом IBSF в 2022 году.

Трибунал решил, что это решение подлежит исполнению лишь в той части, в которой оно запрещает участие спортсменов, не соответствующих правилам Международного олимпийского комитета (МОК) для индивидуальных нейтральных спортсменов на Олимпийских играх 2026 года. В то же время Апелляционный трибунал IBSF отклонил просьбу Федерации бобслея России немедленно разрешить участие её спортсменов в любых соревнованиях IBSF.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Узаконенный грабеж!» Водителей просто загоняют в «ловушку» у светофора
Важно

«Узаконенный грабеж!» Водителей просто загоняют в «ловушку» у светофора

«Вы называете нас клоунами?» Жители взорванного дома в гневе на мэра Риги (ВИДЕО)
Важно

«Вы называете нас клоунами?» Жители взорванного дома в гневе на мэра Риги (ВИДЕО) (3)

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова
Важно

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В дремучем лесу Иецавы: Латвия готовит пороховые заряды для армии

Новости Латвии 20:00

Новости Латвии 0 комментариев

В лесах Иецавской волости началось строительство военного завода по производству модульных пороховых зарядов, сообщает LETA. Генподрядчиком проекта выступает предприятие UPB nams, одним из бенефициаров которого является известный латвийский предприниматель Улдис Пиленс.

В лесах Иецавской волости началось строительство военного завода по производству модульных пороховых зарядов, сообщает LETA. Генподрядчиком проекта выступает предприятие UPB nams, одним из бенефициаров которого является известный латвийский предприниматель Улдис Пиленс.

Читать
Загрузка

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

Важно 19:36

Важно 0 комментариев

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Читать

«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы

Важно 19:34

Важно 0 комментариев

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Читать

Все спят одинаково: у рептилий, птиц и млекопитающих нашли общий ритм сна

Животные 19:18

Животные 0 комментариев

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Читать

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Читать

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Выбор редакции 18:49

Выбор редакции 0 комментариев

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Читать

В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный

Важно 18:44

Важно 0 комментариев

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Читать