Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 9. Января Завтра: Aksels, Alta, Kaspars
Доступность

У одних более умные лидеры, у других – не очень: Паулс похвалил эстонцев

Редакция PRESS 8 января, 2026 20:47

Важно 0 комментариев

Маэстро Раймонд Паулс дал интервью эстонской общественной теле-радиовещательной компании ERR, в котором заявил, что латышам есть чему поучиться у соседей.

«Эстония — образец правильной жизни, — говорит маэстро в беседе. — Люди всегда говорят, что у эстонцев есть план, всё продумано. У них лучше образование и вообще… Но если серьёзно — я иногда вспоминаю те счастливые времена, когда мы встречались на другом телевидении, в другой стране. Мы пели. И всё было довольно интересно».

По словам Паулса, нет ничего странного в том, что у него всегда было особое отношение к Эстонии и эстонцам, ведь он многому научился у северных соседей.

«Какие великолепные оркестры были в Эстонии в то время! Дирижером был Меркулов. Потом мой друг Петерс Саулс, пианисты, певцы… Да, они были вне конкуренции. В те годы мы могли у них многому научиться. Джазовый фестиваль – в Таллин приезжали американцы. Какое это было событие! Мы видели американских суперзвезд. Все это было связано с Эстонией. (..) Судьбы наших стран, конечно, похожи. У одних более умные лидеры, у других – не очень. Если что, то я не скажу, у кого именно», - иронично отметил Паулс.

Паулс также сотрудничал с эстонскими артистами сцены – его песни входили в репертуар певцов Анни Вески и Яка Йоалы.

«С Яшей (Яком Йоалой – ред.) было весело – я и все называли его Яшей – он любил водить машину. И мы написали немало хитов в то время. Работать с Яшей было настоящим удовольствием. Он был веселым, музыкальным и очень стильным для своего времени», – хвалит Паулс эстонского музыканта.

Маэстро также упоминает Анни Вески, в репертуаре которой на протяжении десятилетий присутствует песня «Желтые листья», но она также высоко ценит многие другие композиции, написанные Паулсом.

Интересно, что эстонцы записали с Паулсом интервью на русском, хотя сюжет вышел на эстонском.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова
Важно

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова (1)

За протесты против россиян могут выгнать с трассы: федерация бобслея
Важно

За протесты против россиян могут выгнать с трассы: федерация бобслея

Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»
Важно

Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ

Новости Латвии 20:34

Новости Латвии 0 комментариев

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Читать

А зато и в мороз едут! Люди в шоке от замёрзших латвийских поездов

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

С наступлением морозной погоды очевидцы стали выкладывать кадры из латвийских поездов.

С наступлением морозной погоды очевидцы стали выкладывать кадры из латвийских поездов.

Читать

В дремучем лесу Иецавы: Латвия готовит пороховые заряды для армии

Новости Латвии 20:00

Новости Латвии 0 комментариев

В лесах Иецавской волости началось строительство военного завода по производству модульных пороховых зарядов, сообщает LETA. Генподрядчиком проекта выступает предприятие UPB nams, одним из бенефициаров которого является известный латвийский предприниматель Улдис Пиленс.

В лесах Иецавской волости началось строительство военного завода по производству модульных пороховых зарядов, сообщает LETA. Генподрядчиком проекта выступает предприятие UPB nams, одним из бенефициаров которого является известный латвийский предприниматель Улдис Пиленс.

Читать

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

Важно 19:36

Важно 0 комментариев

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Читать

«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы

Важно 19:34

Важно 0 комментариев

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Читать

«Узаконенный грабеж!» Водителей просто загоняют в «ловушку» у светофора

Важно 19:20

Важно 0 комментариев

Всё больше водителей попадаются в «ловушку» красного сигнала светофора, установленного в Юрмале, в районе Майори. За год зафиксировано почти 10 тысяч нарушений, что позволит самоуправлению взыскать внушительную сумму штрафов. При этом водители и эксперты по организации дорожного движения считают, что самоуправление сознательно стремится заработать и создало условия, при которых водители попадают в эту ловушку, сообщает программа Bez Tabu

Всё больше водителей попадаются в «ловушку» красного сигнала светофора, установленного в Юрмале, в районе Майори. За год зафиксировано почти 10 тысяч нарушений, что позволит самоуправлению взыскать внушительную сумму штрафов. При этом водители и эксперты по организации дорожного движения считают, что самоуправление сознательно стремится заработать и создало условия, при которых водители попадают в эту ловушку, сообщает программа Bez Tabu

Читать