У одних более умные лидеры, у других – не очень: Паулс похвалил эстонцев

«Эстония — образец правильной жизни, — говорит маэстро в беседе. — Люди всегда говорят, что у эстонцев есть план, всё продумано. У них лучше образование и вообще… Но если серьёзно — я иногда вспоминаю те счастливые времена, когда мы встречались на другом телевидении, в другой стране. Мы пели. И всё было довольно интересно».

По словам Паулса, нет ничего странного в том, что у него всегда было особое отношение к Эстонии и эстонцам, ведь он многому научился у северных соседей.

«Какие великолепные оркестры были в Эстонии в то время! Дирижером был Меркулов. Потом мой друг Петерс Саулс, пианисты, певцы… Да, они были вне конкуренции. В те годы мы могли у них многому научиться. Джазовый фестиваль – в Таллин приезжали американцы. Какое это было событие! Мы видели американских суперзвезд. Все это было связано с Эстонией. (..) Судьбы наших стран, конечно, похожи. У одних более умные лидеры, у других – не очень. Если что, то я не скажу, у кого именно», - иронично отметил Паулс.

Паулс также сотрудничал с эстонскими артистами сцены – его песни входили в репертуар певцов Анни Вески и Яка Йоалы.

«С Яшей (Яком Йоалой – ред.) было весело – я и все называли его Яшей – он любил водить машину. И мы написали немало хитов в то время. Работать с Яшей было настоящим удовольствием. Он был веселым, музыкальным и очень стильным для своего времени», – хвалит Паулс эстонского музыканта.

Маэстро также упоминает Анни Вески, в репертуаре которой на протяжении десятилетий присутствует песня «Желтые листья», но она также высоко ценит многие другие композиции, написанные Паулсом.

Интересно, что эстонцы записали с Паулсом интервью на русском, хотя сюжет вышел на эстонском.