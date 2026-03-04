Отменять ли тур в Египет? Посол Латвии — о реальной ситуации на курортах

Дипломат отметил, что напряжение сегодня ощущается прежде всего в информационном поле: люди внимательно следят за новостями из региона, обсуждают возможные риски и делятся тревогами. Однако на самих курортах жизнь идёт своим чередом. Туристические зоны находятся под усиленной охраной, контроль в аэропортах, отелях и развлекательных комплексах традиционно строгий, а меры безопасности остаются на высоком уровне.

Для египетских властей туризм — не просто отрасль, а стратегический приоритет. Безопасность иностранных гостей здесь рассматривается как ключевая задача. Курорты Красного моря расположены далеко от районов нестабильности, а вся туристическая инфраструктура функционирует в обычном режиме.

Тем не менее посол призвал путешественников сохранять здравый смысл и не полагаться только на эмоции. Он рекомендовал регулярно проверять официальные сообщения Министерства иностранных дел Латвии, учитывать маршрут перелёта, условия страховки и прислушиваться к рекомендациям туроператоров.

Туристам советуют соблюдать элементарные меры предосторожности: не отправляться на экскурсии в приграничные районы, не пользоваться услугами сомнительных гидов и обязательно пить бутилированную воду.

Особо подчёркивается, что не стоит посещать север Синайского полуострова, районы у границы с Газой и отправляться в самостоятельные поездки по пустыне.

Гражданам Латвии также рекомендуют зарегистрироваться в добровольном консульском реестре Ceļo droši — это позволит дипломатическим службам быстро связаться с путешественниками в случае чрезвычайной ситуации.

По оценкам экспертов туристического рынка, массового отказа от поездок в Египет сейчас не наблюдается. Авиасообщение с курортами Красного моря сохраняется, рейсы выполняются в штатном режиме, а туристический поток остаётся стабильным.