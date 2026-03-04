Ещё и гриппуем: в Латвии резко увеличилась заболеваемость ОРЗ

В амбулаторных медицинских учреждениях, включенных в мониторинг, заболеваемость гриппом снизилась на 24%, составив 190,4 случая на 100 000 жителей, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 250,6 случаев на 100 000 жителей.

Случаи гриппа были выявлены в восьми из десяти территорий, включенных в мониторинг, при этом самый высокий показатель заболеваемости был зарегистрирован в Елгаве — 456,2 случая на 100 000 жителей.

Данные лабораторного эпидемиологического надзора показывают, что на прошлой неделе 12,4% образцов, протестированных в Национальной микробиологической референс-лаборатории, дали положительный результат на грипп, по сравнению с 15% неделей ранее. Все лабораторно подтвержденные случаи были вызваны вирусами гриппа А.

С начала сезона преобладал подтип вируса гриппа A/H3, но в последние недели доля вируса гриппа A/H1pdm увеличивается.

Как и в предыдущие сезоны, более высокая заболеваемость гриппом наблюдалась среди детей младше 14 лет, однако на прошлой неделе заболеваемость снизилась во всех возрастных группах.

На прошлой неделе было зарегистрировано восемь смертей среди пациентов с подтвержденной гриппозной инфекцией, в результате чего общее число смертей достигло десяти.

С начала сезона зарегистрировано в общей сложности 36 смертей среди пациентов с подтвержденной гриппозной инфекцией. Большинство умерших пациентов имели хронические сопутствующие заболевания, и по меньшей мере 83% из них не были вакцинированы против гриппа.

Число пациентов, обращающихся за медицинской помощью по поводу пневмонии, также снизилось на 21,6%, составив 57,6 случаев на 100 000 населения, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 73,5 случая на 100 000 населения.

В целом, с начала сезона заболеваемость пневмонией в среднем в три раза ниже, чем в предыдущем сезоне за соответствующий период, когда число случаев пневмонии, вызванных микоплазменными бактериями, было высоким.

С начала сезона было протестировано 2865 образцов на наличие микоплазм, и общая доля положительных образцов составила 1,3%, что значительно меньше, чем в предыдущем сезоне за тот же период — 13,1%.

Число пациентов с тяжелыми острыми респираторными инфекциями (ТОРС) в стационарных медицинских учреждениях на прошлой неделе незначительно увеличилось — было госпитализировано 287 пациентов, что составляет 6,5% от всех пациентов, госпитализированных за неделю.

Среди протестированных пациентов с ОРВИ у 16,2% был подтвержден грипп, у 4,2% — COVID-19, а у 32,4% — респираторно-синцитиальный вирус, распространенность которого в больницах продолжает расти.

Доля положительных тестов на COVID-19 снизилась до 4,6% от всех протестированных образцов на прошлой неделе, однако число пациентов, госпитализированных в больницы, увеличилось. За неделю были госпитализированы 55 пациентов с COVID-19. Также зарегистрировано пять смертей среди пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19.

ЦПКЗ отмечает, что Всемирная организация здравоохранения одобрила состав сезонных вакцин против гриппа для Северного полушария на 2026-2027 годы, адаптировав его к прогнозируемой циркуляции вируса в предстоящем сезоне.

ЦПКЗ отмечает, что одновременно продолжается циркуляция гриппа, COVID-19 и других респираторных инфекций, поэтому жителям рекомендуется соблюдать профилактические меры: регулярно мыть руки, проветривать помещения, избегать людных мест и, при необходимости, использовать медицинские маски или респираторы. В случае болезни рекомендуется оставаться дома и обратиться к семейному врачу.

Специалисты также напоминает, что вакцинация против гриппа по-прежнему является наиболее эффективным способом защиты от тяжелого течения заболевания и осложнений, и что вакцинация полезна и во время эпидемии.

