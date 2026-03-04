Больше 130 тысяч вызовов за год: рижские муниципалы о своей жизни (в цифрах)

По словам вице-мэра Эдвардса Ратниекса (Национальное объединение), в целом в поле зрения полиции попали 7 927 иностранных граждан, в том числе 812 человек во время рейдов, проведенных полицией.

"Проверки будут продолжаться, потому что Рига не должна стать местом, где нелегальное проживание воспринимается как должное", - сказал Ратниекс.

Всего в прошлом году Рижская муниципальная полиция отреагировала на более чем 130 000 вызовов, из которых около 50,4% составили нарушения правил дорожного движения.

В 2025 году муниципальная полиция зарегистрировала 93 880 нарушений скоростного режима с помощью нетрафарированных автомобилей с устройствами контроля скорости.