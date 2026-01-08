Растрачено почти 54 000 евро: уволен директор Резекненского техникума

МОН пришло к выводу, что во время руководства Вирбуле были допущены значительные нарушения в процессах финансового управления и бухгалтерского учета, а также недостаточный контроль за использованием финансовых средств и выполнением договоров.

Вирбуле в настоящее время нетрудоспособна, поэтому срок расторжения договора был продлен. Перед принятием решения она была проинформирована о результатах проверки.

Министерство образования дало указания техникуму улучшить систему внутреннего контроля. С этого года функции бухгалтерии Резекненского техникума были переданы Государственной казне, чтобы улучшить финансовое управление и снизить риски.

И. о. директора техникума назначена бывшая замдиректора Ирена Кройче.

Агентству ЛЕТА пока не удалось связаться с Вирбуле. Полиция сообщила, что уголовное дело о предполагаемом мошенничеством в техникуме находится на стадии досудебного расследования. Как сообщалось ранее, Госконтроль в ходе проверки установил, что из бюджета Резекненского техникума могло быть растрачено почти 54 000 евро.

Ревизоры обнаружили, что платежи производились на счета, которые не соответствовали получателям, указанным в договорах, в том числе выявлена двойная оплата счетов. Также были обнаружены расхождения между представленными техникумом документами и полученными Госконтролем из Госказны данными о произведенных платежах. Это, по оценке Госконтроля, свидетельствует о попытках скрыть истинную информацию.