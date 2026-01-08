Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Растрачено почти 54 000 евро: уволен директор Резекненского техникума

8 января, 2026 17:34

rezeknestehnikums.lv

Министерство образования и науки (МОН) приняло решение расторгнуть трудовой договор с директором Резекненского техникума Бенитой Вирбуле после того, как служебная проверка выявила значительные финансовые нарушения, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

МОН пришло к выводу, что во время руководства Вирбуле были допущены значительные нарушения в процессах финансового управления и бухгалтерского учета, а также недостаточный контроль за использованием финансовых средств и выполнением договоров.

Вирбуле в настоящее время нетрудоспособна, поэтому срок расторжения договора был продлен. Перед принятием решения она была проинформирована о результатах проверки.

Министерство образования дало указания техникуму улучшить систему внутреннего контроля. С этого года функции бухгалтерии Резекненского техникума были переданы Государственной казне, чтобы улучшить финансовое управление и снизить риски.

И. о. директора техникума назначена бывшая замдиректора Ирена Кройче.

Агентству ЛЕТА пока не удалось связаться с Вирбуле. Полиция сообщила, что уголовное дело о предполагаемом мошенничеством в техникуме находится на стадии досудебного расследования. Как сообщалось ранее, Госконтроль в ходе проверки установил, что из бюджета Резекненского техникума могло быть растрачено почти 54 000 евро.

Ревизоры обнаружили, что платежи производились на счета, которые не соответствовали получателям, указанным в договорах, в том числе выявлена двойная оплата счетов. Также были обнаружены расхождения между представленными техникумом документами и полученными Госконтролем из Госказны данными о произведенных платежах. Это, по оценке Госконтроля, свидетельствует о попытках скрыть истинную информацию.

За протесты против россиян могут выгнать с трассы: федерация бобслея
За протесты против россиян могут выгнать с трассы: федерация бобслея

Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»
Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»

«Вы называете нас клоунами?» Жители взорванного дома в гневе на мэра Риги (ВИДЕО)
«Вы называете нас клоунами?» Жители взорванного дома в гневе на мэра Риги (ВИДЕО)

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Читать
«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Читать

Все спят одинаково: у рептилий, птиц и млекопитающих нашли общий ритм сна

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Читать

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Читать

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Читать

В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Читать

Трамп решился на «адские санкции» против России: «Путин продолжает убивать невинных»

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Читать