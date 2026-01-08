Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
С концертным залом в Резекне должно разбираться государство: Ринкевич

8 января, 2026 17:55

Новости Латвии

Концертный зал "Gors" должен быть передан государству, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, встретившись в четверг в Рижском замке с министром культуры Агнесе Лаце.

По словам советника президента Мартиньша Дрегериса, стороны обсудили дальнейшую работу и управление ООО "Austrumlatvijas koncertzāle" ("Gors"), текущие вопросы проекта "Лиепая - культурная столица Европы 2027 года" и проблемы контента общественных СМИ на языках меньшинств.

В беседе с министром культуры президент Латвии заявил, что "Gors" в Резекне - это не только концертный зал регионального значения в Латгале, но и важный центр латышской и латгальской идентичности на государственном уровне.

По его мнению, государство должно взять "Gors" в свои руки и создать такую модель управления, которая наилучшим образом обеспечит сохранение и развитие латышской и латгальской идентичности. Президент Латвии призвал учитывать специфику Латгальского региона и восточного приграничья, а также то, что происходит в мире.

"Значение латгальского посольства "Gors" заключается не только в выборе репертуара или финансовых показателях. Его следует рассматривать в контексте национальной идентичности, национальной безопасности и долгосрочной культурной политики государства", - сказал Ринкевич.

Президент Латвии планирует в ближайшее время обсудить с премьер-министром и министром умного управления и регионального развития необходимые действия, чтобы не тянуть с перенятием "Gors" в управление государства.

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

19:36

Важно 0 комментариев

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Читать
Загрузка

«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы

19:34

Важно 0 комментариев

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Читать

Все спят одинаково: у рептилий, птиц и млекопитающих нашли общий ритм сна

19:18

Животные 0 комментариев

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Читать

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ

18:54

Важно 0 комментариев

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Читать

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

18:49

Выбор редакции 0 комментариев

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Читать

В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный

18:44

Важно 0 комментариев

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Читать

Трамп решился на «адские санкции» против России: «Путин продолжает убивать невинных»

18:36

Выбор редакции 0 комментариев

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Читать