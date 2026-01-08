Всё больше водителей попадаются в «ловушку» красного сигнала светофора, установленного в Юрмале, в районе Майори. За год зафиксировано почти 10 тысяч нарушений, что позволит самоуправлению взыскать внушительную сумму штрафов. При этом водители и эксперты по организации дорожного движения считают, что самоуправление сознательно стремится заработать и создало условия, при которых водители попадают в эту ловушку, сообщает программа Bez Tabu