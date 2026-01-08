Вот так выглядит тамбур поезда на направлении Даугавпилс-Рига.
или вот:
А вот так едет зимой поезд из Зилупе, половинка двери просто не закрывается. И безопасно, и тепло?
С наступлением морозной погоды очевидцы стали выкладывать кадры из латвийских поездов.
Маэстро Раймонд Паулс дал интервью эстонской общественной теле-радиовещательной компании ERR, в котором заявил, что латышам есть чему поучиться у соседей.
Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.
В лесах Иецавской волости началось строительство военного завода по производству модульных пороховых зарядов, сообщает LETA. Генподрядчиком проекта выступает предприятие UPB nams, одним из бенефициаров которого является известный латвийский предприниматель Улдис Пиленс.
Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация.
Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.
Всё больше водителей попадаются в «ловушку» красного сигнала светофора, установленного в Юрмале, в районе Майори. За год зафиксировано почти 10 тысяч нарушений, что позволит самоуправлению взыскать внушительную сумму штрафов. При этом водители и эксперты по организации дорожного движения считают, что самоуправление сознательно стремится заработать и создало условия, при которых водители попадают в эту ловушку, сообщает программа Bez Tabu
