Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ

Правление Gaso приняло решение с 1 января 2026 года зарегистрировать в системе учёта потребления и расчётов (PUNS) временное прекращение подачи природного газа во все газифицированные квартиры дома по адресу Баускас, 15, чтобы исключить возможность выставления соответствующих счетов.

Это означает, что пользователи газа в этом доме, которые в настоящее время не могут вернуться в свои квартиры, поскольку Департамент городского развития Рижского самоуправления принял решение о прекращении и запрете эксплуатации здания по адресу Баускас, 15 в Риге из-за последствий взрыва, не будут получать счета за потреблённый природный газ и услуги Gaso с 1 января текущего года и до возобновления эксплуатации здания. Фактически подача природного газа в многоквартирный жилой дом на улице Баускас, 15 из-за утечки, возникшей в результате аварии, была прекращена 2 января 2026 года.

«Никому из нас не хотелось бы оказаться в ситуации, в которой сейчас находятся жители дома на улице Баускас — они остались без жилья, и в данный момент у них множество бытовых забот: необходимо адаптироваться к новым условиям проживания, решать социальные вопросы и справляться со многими другими проблемами», — отметила председатель правления Gaso Илзе Петерсоне-Годмане. Она подчеркнула, что именно поэтому для Gaso было важно как можно оперативнее принять решение по вопросу счетов и сразу проинформировать об этом жителей пострадавшего дома, чтобы по крайней мере эта тема не вызывала у них беспокойства до тех пор, пока здание не будет восстановлено и люди не смогут туда вернуться.

Во вторник, 6 января, представители Gaso приняли участие во внеочередном заседании Комитета по вопросам жилья и среды Рижской думы, на котором обсуждались вопросы, связанные со взрывом в здании в Торнякалнсе. По итогам заседания правление компании решило о необходимости расширить сотрудничество с Рижской думой, в том числе привлекать самоуправление к решению ситуаций, когда Gaso в течение длительного времени не может получить доступ к принадлежащим муниципалитету социальным квартирам. Многолетняя практика показывает, что именно в таких квартирах существует наибольший риск самовольного вмешательства пользователей в работу системы газоснабжения, а также несоблюдения требований по техническому обслуживанию внутренних систем газоснабжения и газового оборудования.

Как уже сообщалось, взрыв в пятиэтажном жилом доме в Торнякалнсе произошёл в пятницу, 2 января, из-за незаконно повреждённого газопровода. В результате обрушились верхние этажи здания и крыша, жители были эвакуированы, несколько человек получили травмы, двое погибли. Самоуправление обеспечивает пострадавшим временное размещение.