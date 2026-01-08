Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 8. Января Завтра: Gatis, Ivanda
Доступность

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ

© LETA 8 января, 2026 18:54

Важно 0 комментариев

LETA

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Правление Gaso приняло решение с 1 января 2026 года зарегистрировать в системе учёта потребления и расчётов (PUNS) временное прекращение подачи природного газа во все газифицированные квартиры дома по адресу Баускас, 15, чтобы исключить возможность выставления соответствующих счетов.

Это означает, что пользователи газа в этом доме, которые в настоящее время не могут вернуться в свои квартиры, поскольку Департамент городского развития Рижского самоуправления принял решение о прекращении и запрете эксплуатации здания по адресу Баускас, 15 в Риге из-за последствий взрыва, не будут получать счета за потреблённый природный газ и услуги Gaso с 1 января текущего года и до возобновления эксплуатации здания. Фактически подача природного газа в многоквартирный жилой дом на улице Баускас, 15 из-за утечки, возникшей в результате аварии, была прекращена 2 января 2026 года.

«Никому из нас не хотелось бы оказаться в ситуации, в которой сейчас находятся жители дома на улице Баускас — они остались без жилья, и в данный момент у них множество бытовых забот: необходимо адаптироваться к новым условиям проживания, решать социальные вопросы и справляться со многими другими проблемами», — отметила председатель правления Gaso Илзе Петерсоне-Годмане. Она подчеркнула, что именно поэтому для Gaso было важно как можно оперативнее принять решение по вопросу счетов и сразу проинформировать об этом жителей пострадавшего дома, чтобы по крайней мере эта тема не вызывала у них беспокойства до тех пор, пока здание не будет восстановлено и люди не смогут туда вернуться.

Во вторник, 6 января, представители Gaso приняли участие во внеочередном заседании Комитета по вопросам жилья и среды Рижской думы, на котором обсуждались вопросы, связанные со взрывом в здании в Торнякалнсе. По итогам заседания правление компании решило о необходимости расширить сотрудничество с Рижской думой, в том числе привлекать самоуправление к решению ситуаций, когда Gaso в течение длительного времени не может получить доступ к принадлежащим муниципалитету социальным квартирам. Многолетняя практика показывает, что именно в таких квартирах существует наибольший риск самовольного вмешательства пользователей в работу системы газоснабжения, а также несоблюдения требований по техническому обслуживанию внутренних систем газоснабжения и газового оборудования.

Как уже сообщалось, взрыв в пятиэтажном жилом доме в Торнякалнсе произошёл в пятницу, 2 января, из-за незаконно повреждённого газопровода. В результате обрушились верхние этажи здания и крыша, жители были эвакуированы, несколько человек получили травмы, двое погибли. Самоуправление обеспечивает пострадавшим временное размещение.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова
Важно

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

«Узаконенный грабеж!» Водителей просто загоняют в «ловушку» у светофора
Важно

«Узаконенный грабеж!» Водителей просто загоняют в «ловушку» у светофора

За протесты против россиян могут выгнать с трассы: федерация бобслея
Важно

За протесты против россиян могут выгнать с трассы: федерация бобслея

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

Важно 19:36

Важно 0 комментариев

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Читать
Загрузка

«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы

Важно 19:34

Важно 0 комментариев

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Читать

Все спят одинаково: у рептилий, птиц и млекопитающих нашли общий ритм сна

Животные 19:18

Животные 0 комментариев

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Читать

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Выбор редакции 18:49

Выбор редакции 0 комментариев

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Читать

В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный

Важно 18:44

Важно 0 комментариев

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Читать

Трамп решился на «адские санкции» против России: «Путин продолжает убивать невинных»

Выбор редакции 18:36

Выбор редакции 0 комментариев

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Читать