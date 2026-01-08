Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы (3)

TV24 8 января, 2026 19:34

Важно 3 комментариев

"Rail Baltica" tilta pār Daugavu būvniecības darbi.

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

«Цель консервации — обеспечить сохранность этого сооружения, части моста, в таком состоянии, чтобы к моменту возобновления строительных работ эта часть конструкции не была повреждена и могла использоваться в будущем», — поясняет строитель.

А как насчёт рисков? Не снижает ли такой метод безопасность эксплуатации или качество опоры моста после её «расконсервации»? «Нулевого риска вообще не существует — в жизни его нет. Сейчас не определена ни одна точная дата, когда может начаться “расконсервация” опоры моста.

Прежде всего это зависит от доступности финансирования. Кроме того, так называемое Рижское кольцо в настоящее время вообще не включено в первую очередь проекта Rail Baltica. Основное внимание уделяется строительству основной трассы, а это означает, что к мосту, скорее всего, мы вернёмся в худшем случае после 2030 года. Если появится финансирование, мы сможем возобновить строительство этого моста. Было бы хорошо всё-таки постепенно продвигаться вперёд, пусть даже небольшими пролётами. Это было бы замечательно».

Строитель проекта Rail Baltica подчёркивает, что законсервированная часть моста будет регулярно мониториться. «Разумеется, консервация также означает мониторинг. Сооружение будет находиться под наблюдением на протяжении всего периода консервации, чтобы отслеживать возможные изменения, поскольку там есть консольные элементы, материал может “уставать”. Поэтому применяются специальные методы консервации, которые позволят сохранить конструкцию стабильной, неизменной и пригодной для использования в будущем».

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

