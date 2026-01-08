«Цель консервации — обеспечить сохранность этого сооружения, части моста, в таком состоянии, чтобы к моменту возобновления строительных работ эта часть конструкции не была повреждена и могла использоваться в будущем», — поясняет строитель.

А как насчёт рисков? Не снижает ли такой метод безопасность эксплуатации или качество опоры моста после её «расконсервации»? «Нулевого риска вообще не существует — в жизни его нет. Сейчас не определена ни одна точная дата, когда может начаться “расконсервация” опоры моста.

Прежде всего это зависит от доступности финансирования. Кроме того, так называемое Рижское кольцо в настоящее время вообще не включено в первую очередь проекта Rail Baltica. Основное внимание уделяется строительству основной трассы, а это означает, что к мосту, скорее всего, мы вернёмся в худшем случае после 2030 года. Если появится финансирование, мы сможем возобновить строительство этого моста. Было бы хорошо всё-таки постепенно продвигаться вперёд, пусть даже небольшими пролётами. Это было бы замечательно».

Строитель проекта Rail Baltica подчёркивает, что законсервированная часть моста будет регулярно мониториться. «Разумеется, консервация также означает мониторинг. Сооружение будет находиться под наблюдением на протяжении всего периода консервации, чтобы отслеживать возможные изменения, поскольку там есть консольные элементы, материал может “уставать”. Поэтому применяются специальные методы консервации, которые позволят сохранить конструкцию стабильной, неизменной и пригодной для использования в будущем».