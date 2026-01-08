Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»

Редакция PRESS 8 января, 2026 18:06

LETA

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) информирует, что с этого года начнёт направлять владельцам и держателям транспортных средств уведомления с напоминанием об уплате налога на эксплуатацию автомобиля за прошлые календарные годы, если он не был внесён своевременно.

Такие сообщения получат налогоплательщики, не оплатившие налог, а также те, чьи автомобили в прошлом году не проходили технический осмотр. Напоминания об обязанности уплаты налога будут рассылаться до 10 января — по электронной почте, на официальный электронный адрес или обычной почтой.

Необходимость введения этой практики связана с изменениями в порядке прохождения техосмотра: новые автомобили обязаны проходить его в течение трёх лет после первой регистрации, а последующие три техосмотра проводятся с интервалом в два года.

CSDD подчёркивает, что в соответствии с первой частью статьи 5 Закона о налоге на эксплуатацию транспортных средств и налоге на служебные легковые автомобили (TEN) налог за текущий календарный год должен быть перечислен в государственный бюджет не позднее 31 января следующего года. При этом задолженность за предыдущие годы подлежит уплате независимо от того, проходило ли транспортное средство техосмотр в предыдущем году.

Оплатить налог можно через портал электронных услуг CSDD e-CSDD, лично в центрах обслуживания клиентов CSDD либо посредством безналичного перевода на соответствующий счёт Государственной казны.

Кроме того, CSDD напоминает, что лица, имеющие право на налоговые льготы в соответствии со статьёй 7 закона TEN, могут применять их на условиях, предусмотренных частями первой, второй, третьей, четвёртой, 4.1 или пятой этой статьи. Однако если налог за предыдущий календарный год или годы не был уплачен в установленный срок — до 31 января, — при погашении задолженности за прошлые периоды воспользоваться льготами уже будет невозможно.

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова
«Узаконенный грабеж!» Водителей просто загоняют в «ловушку» у светофора
За протесты против россиян могут выгнать с трассы: федерация бобслея
Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Все спят одинаково: у рептилий, птиц и млекопитающих нашли общий ритм сна

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Трамп решился на «адские санкции» против России: «Путин продолжает убивать невинных»

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

