Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»

Такие сообщения получат налогоплательщики, не оплатившие налог, а также те, чьи автомобили в прошлом году не проходили технический осмотр. Напоминания об обязанности уплаты налога будут рассылаться до 10 января — по электронной почте, на официальный электронный адрес или обычной почтой.

Необходимость введения этой практики связана с изменениями в порядке прохождения техосмотра: новые автомобили обязаны проходить его в течение трёх лет после первой регистрации, а последующие три техосмотра проводятся с интервалом в два года.

CSDD подчёркивает, что в соответствии с первой частью статьи 5 Закона о налоге на эксплуатацию транспортных средств и налоге на служебные легковые автомобили (TEN) налог за текущий календарный год должен быть перечислен в государственный бюджет не позднее 31 января следующего года. При этом задолженность за предыдущие годы подлежит уплате независимо от того, проходило ли транспортное средство техосмотр в предыдущем году.

Оплатить налог можно через портал электронных услуг CSDD e-CSDD, лично в центрах обслуживания клиентов CSDD либо посредством безналичного перевода на соответствующий счёт Государственной казны.

Кроме того, CSDD напоминает, что лица, имеющие право на налоговые льготы в соответствии со статьёй 7 закона TEN, могут применять их на условиях, предусмотренных частями первой, второй, третьей, четвёртой, 4.1 или пятой этой статьи. Однако если налог за предыдущий календарный год или годы не был уплачен в установленный срок — до 31 января, — при погашении задолженности за прошлые периоды воспользоваться льготами уже будет невозможно.