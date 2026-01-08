Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Узаконенный грабеж!» Водителей просто загоняют в «ловушку» у светофора

tv3.lv 8 января, 2026 17:20

Важно 0 комментариев

Всё больше водителей попадаются в «ловушку» красного сигнала светофора, установленного в Юрмале, в районе Майори. За год зафиксировано почти 10 тысяч нарушений, что позволит самоуправлению взыскать внушительную сумму штрафов. При этом водители и эксперты по организации дорожного движения считают, что самоуправление сознательно стремится заработать и создало условия, при которых водители попадают в эту ловушку, сообщает программа Bez Tabu

Как сообщили передаче в Юрмальской думе, камера фиксации проезда на красный сигнал светофора в Майори за прошлый год зафиксировала 9580 нарушений — в среднем по 26 нарушений в сутки. Штраф за такое нарушение составляет 30 евро. За год сумма выписанных штрафов превысит 250 тысяч евро.

За несколько дней в эту ловушку дважды попала и жительница Юрмалы Айрита. Она считает, что была несправедливо оштрафована на 60 евро и что самоуправление использует эту камеру не для обеспечения безопасности, а ради заработка.

«Сигналы светофора переключаются очень быстро — не успеваешь вовремя среагировать и затормозить. Когда начинаешь тормозить, пересекаешь стоп-линию или останавливаешься на пешеходном переходе. Светофор слишком быстро переключается на красный сигнал», — говорит Айрита, оштрафованная автомобилистка.

Айрита уверена, что многих делают нарушителями не из-за невнимательности или неумелого вождения, а именно из-за работы светофора. Дело в том, что светофор требует очень хорошей реакции: зелёный сигнал не мигает, заранее предупреждая о смене, а сразу переключается на жёлтый, который горит около трёх секунд, после чего загорается красный. Учитывая, что это магистральная улица с достаточно высокой скоростью движения, многие не успевают отреагировать на смену сигналов и остановиться до перехода.

«Часто поневоле нарушаешь правила и платишь штраф. Это узаконенный рэкет! Думаю, это делается сознательно, потому что понимают, что здесь можно хорошо заработать, поэтому здесь и установлена эта камера», — считает Айрита.

Похожего мнения придерживаются и эксперты по дорожному движению, опрошенные передачей «Bez Tabu». По их мнению, это именно ловушка, а не инструмент обеспечения безопасности дорожного движения, поскольку далеко не все попавшие под штрафы являются неумелыми или невнимательными водителями либо сознательно проезжают на запрещающий сигнал.

Эксперты также подчеркнули, что страх быть оштрафованным из-за камеры на красный свет провоцирует резкое торможение, что создаёт угрозу безопасности движения и может привести к столкновениям транспортных средств.

«Раньше, до установки камеры, здесь всё было в порядке — автомобили могли ехать, а пешеходы спокойно переходить дорогу. Её специально установили, чтобы выписывать штрафы. Это сделано сознательно. Главное — выкачать деньги!» — заявил Марис Озолиньш, редактор портала iAuto.

Это уже не первый раз, когда «Bez Tabu» рассказывает о камере фиксации проезда на красный свет в Майори. Недавно в Юрмальской городской думе сообщили передаче, что в ближайшее время будут внесены более дружелюбные для водителей корректировки.

«Светофорный объект у железнодорожной станции Майори по адресу улица Лиенес, 1, Юрмала, будет переоборудован в соответствии с рекомендациями государственного общества с ограниченной ответственностью “Latvijas Valsts ceļi” с целью улучшения восприятия работы светофора, а также для обеспечения безопасного перехода проезжей части пешеходами по регулируемому пешеходному переходу. Необходимые работы планируется выполнить в течение этой недели», — сообщили в Юрмальской думе.

В дремучем лесу Иецавы: Латвия готовит пороховые заряды для армии

Новости Латвии 20:00

Новости Латвии 0 комментариев

В лесах Иецавской волости началось строительство военного завода по производству модульных пороховых зарядов, сообщает LETA. Генподрядчиком проекта выступает предприятие UPB nams, одним из бенефициаров которого является известный латвийский предприниматель Улдис Пиленс.

В лесах Иецавской волости началось строительство военного завода по производству модульных пороховых зарядов, сообщает LETA. Генподрядчиком проекта выступает предприятие UPB nams, одним из бенефициаров которого является известный латвийский предприниматель Улдис Пиленс.

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

Важно 19:36

Важно 0 комментариев

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы

Важно 19:34

Важно 0 комментариев

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Все спят одинаково: у рептилий, птиц и млекопитающих нашли общий ритм сна

Животные 19:18

Животные 0 комментариев

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Выбор редакции 18:49

Выбор редакции 0 комментариев

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный

Важно 18:44

Важно 0 комментариев

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

