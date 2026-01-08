«Узаконенный грабеж!» Водителей просто загоняют в «ловушку» у светофора

Как сообщили передаче в Юрмальской думе, камера фиксации проезда на красный сигнал светофора в Майори за прошлый год зафиксировала 9580 нарушений — в среднем по 26 нарушений в сутки. Штраф за такое нарушение составляет 30 евро. За год сумма выписанных штрафов превысит 250 тысяч евро.

За несколько дней в эту ловушку дважды попала и жительница Юрмалы Айрита. Она считает, что была несправедливо оштрафована на 60 евро и что самоуправление использует эту камеру не для обеспечения безопасности, а ради заработка.

«Сигналы светофора переключаются очень быстро — не успеваешь вовремя среагировать и затормозить. Когда начинаешь тормозить, пересекаешь стоп-линию или останавливаешься на пешеходном переходе. Светофор слишком быстро переключается на красный сигнал», — говорит Айрита, оштрафованная автомобилистка.

Айрита уверена, что многих делают нарушителями не из-за невнимательности или неумелого вождения, а именно из-за работы светофора. Дело в том, что светофор требует очень хорошей реакции: зелёный сигнал не мигает, заранее предупреждая о смене, а сразу переключается на жёлтый, который горит около трёх секунд, после чего загорается красный. Учитывая, что это магистральная улица с достаточно высокой скоростью движения, многие не успевают отреагировать на смену сигналов и остановиться до перехода.

«Часто поневоле нарушаешь правила и платишь штраф. Это узаконенный рэкет! Думаю, это делается сознательно, потому что понимают, что здесь можно хорошо заработать, поэтому здесь и установлена эта камера», — считает Айрита.

Похожего мнения придерживаются и эксперты по дорожному движению, опрошенные передачей «Bez Tabu». По их мнению, это именно ловушка, а не инструмент обеспечения безопасности дорожного движения, поскольку далеко не все попавшие под штрафы являются неумелыми или невнимательными водителями либо сознательно проезжают на запрещающий сигнал.

Эксперты также подчеркнули, что страх быть оштрафованным из-за камеры на красный свет провоцирует резкое торможение, что создаёт угрозу безопасности движения и может привести к столкновениям транспортных средств.

«Раньше, до установки камеры, здесь всё было в порядке — автомобили могли ехать, а пешеходы спокойно переходить дорогу. Её специально установили, чтобы выписывать штрафы. Это сделано сознательно. Главное — выкачать деньги!» — заявил Марис Озолиньш, редактор портала iAuto.

Это уже не первый раз, когда «Bez Tabu» рассказывает о камере фиксации проезда на красный свет в Майори. Недавно в Юрмальской городской думе сообщили передаче, что в ближайшее время будут внесены более дружелюбные для водителей корректировки.

«Светофорный объект у железнодорожной станции Майори по адресу улица Лиенес, 1, Юрмала, будет переоборудован в соответствии с рекомендациями государственного общества с ограниченной ответственностью “Latvijas Valsts ceļi” с целью улучшения восприятия работы светофора, а также для обеспечения безопасного перехода проезжей части пешеходами по регулируемому пешеходному переходу. Необходимые работы планируется выполнить в течение этой недели», — сообщили в Юрмальской думе.