Ждем наводнения. Из-за ситуации на Даугаве созвали комиссию гражданской обороны

Поводом стали резкие колебания уровня воды, зафиксированные в минувшие выходные. Заседание носило превентивный характер. При этом в самоуправлении отметили, что к моменту его проведения ситуация в реке уже стабилизировалась - движение шуги прекратилось, а участок Даугавы от Плявиняс до Екабпилс начал постепенно покрываться устойчивым ледяным покровом.

Председатель думы Екабпилсского края и комиссии гражданской обороны Раивис Рагаинис сообщил, что созыв заседания позволил убедиться в готовности всех задействованных служб и их способности оперативно реагировать в случае ухудшения обстановки.

В настоящее время уровень воды в Даугаве остается низким. Тем не менее самоуправление и ответственные службы продолжат мониторинг ледовой обстановки и уровня воды вплоть до полного схода льда.

Ранее сообщалось, что в конце прошлой недели в районе Плявиньского водохранилища продолжалось движение льда и шуги из верхнего течения реки. Это привело к смещению и уплотнению ледяного покрова в верхней части водохранилища и выше по течению, в результате чего повысился уровень воды в районе Зелки и ожидался его рост также в Екабпилсе.