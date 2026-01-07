Яд в детском питании. Nestlé отзывает детские смеси NAN из-за токсина

Для проверки, подпадает ли конкретный продукт под отзыв, потребителям рекомендуют сверить название продукта, номер партии и срок годности. Номера партий указаны на дне банки или коробки у порошковых смесей, а у готовых смесей - на упаковке или банке. С перечнем отзываемой продукции можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

Покупатели могут вернуть отзываемые продукты в магазин, где они были приобретены.

Как поясняют специалисты, употребление продуктов, содержащих цереулид, может вызвать расстройства пищеварительного тракта. Основные симптомы - тошнота и сильная рвота, которые могут проявиться в течение пяти часов после употребления. Обычно заболевание длится от 6 до 24 часов.

На данный момент ни одного подтвержденного случая заболевания, связанного с употреблением указанных детских смесей, не зафиксировано.