Опасно! На перекрестке Мукусалас и Баускас уже давно не работает светофор

© LETA 6 января, 2026 18:51

Новости Латвии

Из-за поврежденного светофора на перекрестке улиц Муксалас и Баускас в Риге возникают опасные ситуации, наблюдало агентство LETA.

На этом перекрестке уже длительное время не работает светофор. Согласно установленным дорожным знакам, главной улицей является улица Баускас, хотя более интенсивное движение проходит по улицам Муксалас и Зиепниеккална. По ним транспорт движется по двум полосам в каждом направлении, и они сильно загружены.

Учитывая, что автомобилям перед улицей Баускас необходимо останавливаться, чтобы пропустить транспорт, движущийся по главной дороге, как на улице Муксалас в направлении от центра, так и на улице Зиепниеккална в направлении к центру образуются заторы.

Проезд перекрестка затруднен, поскольку его одновременно пытаются пересечь автомобили, движущиеся по двум полосам, из-за чего они мешают обзору друг друга, отметило агентство LETA.

Для пешеходов переход улицы Муксалас на этом перекрестке также опасен, так как им приходится идти между стоящими в пробке автомобилями, водители которых ждут удобного момента, чтобы пересечь улицу Баускас, зафиксировало LETA.

Как пояснили в самоуправлении, ответственные службы осведомлены о неисправности. Работа светофора будет восстановлена в прежнем режиме, когда погодные условия станут подходящими для проведения ремонтных работ, пообещали в муниципалитете. При низких температурах качественно выполнить электромонтажные работы невозможно.

Светофорный объект был поврежден в зоне проведения строительных работ.

Плата за жилье резко подорожает: добавится обязательная страховка
Плата за жилье резко подорожает: добавится обязательная страховка

«Моя душа осталась там!» Жертвы трагедии со слезами просят помощи у думы
«Моя душа осталась там!» Жертвы трагедии со слезами просят помощи у думы (1)

Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии
Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии (2)

Проект декларации: США гарантируют безопасность Украины

Согласно предварительной договоренности в Париже, США намерены возглавить мониторинг соблюдения перемирия при участии стран Европы, а "в случае нападения" поддержать создание международных сил в Украине, пишет AFP.

Даже пытались застрелиться: в праздники Латвию захватила волна попыток самоубийств

О том, что праздничное время — особенно тяжёлый период для людей, чья повседневная жизнь проходит под знаком тяжёлой депрессии, говорится часто. Однако реальную ситуацию видят только медики, которые за прошедший праздничный период оказали помощь очень многим людям. В том числе тем, кто пытался совершить очень тяжёлые попытки суицида. Об этом сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

После трагедии Рижская дума обещает улучшить помощь в чрезвычайных ситуациях

Рижское самоуправление улучшит оказание помощи жителям в чрезвычайных ситуациях, решила сегодня комиссия по жилью и среде Рижской думы, рассматривая вопрос о пострадавшем от взрыва газа доме на улице Баускас и помощи его жильцам.

Ринкевич: с одной стороны, мы получаем миллион евро, с другой — два миллиона куда-то уходят

Президент Латвии Эдгар Ринкевич обеспокоен хронической нехваткой средств на здравоохранение и старением населения. Он высказал это мнение в программе «Неделя. Постскриптум» на телеканале TV24, сообщает nra.lv  .

«Не понимаю, что делать!» Дреймане со слезами рассказала о театре «Дайлес» (ВИДЕО)

«Год начался очень специфически!» — так свой пост в Instagram начинает красивая и любимая зрителями актриса театра «Дайлес» Лелде Дреймане. В опубликованном видео она рассказывает, что получила сообщение о том, что директор театра Юрис Жагарс хочет с ней встретиться и приглашает на разговор, на который Лелде отправилась с радостью.

CША хотят до конца 2026 года взять контроль над Гренландией

США планируют заставить власти Гренладии подписать договор о свободной ассоциации в обход официального Копенгагена, сообщают источники издания Politico. Дания опасается, что аннексия острова приведет к концу НАТО.

«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу

Рижские власти наращивают системную работу по противодействию нелегальной иммиграции: к проверкам подключены сразу несколько служб, уже выявлены и задержаны десятки нарушителей, в том числе лица, находившиеся в международном розыске. Вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс подчёркивает, что речь идёт о длительной и целенаправленной деятельности, направленной на обеспечение безопасности города.

