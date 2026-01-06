Опасно! На перекрестке Мукусалас и Баускас уже давно не работает светофор

На этом перекрестке уже длительное время не работает светофор. Согласно установленным дорожным знакам, главной улицей является улица Баускас, хотя более интенсивное движение проходит по улицам Муксалас и Зиепниеккална. По ним транспорт движется по двум полосам в каждом направлении, и они сильно загружены.

Учитывая, что автомобилям перед улицей Баускас необходимо останавливаться, чтобы пропустить транспорт, движущийся по главной дороге, как на улице Муксалас в направлении от центра, так и на улице Зиепниеккална в направлении к центру образуются заторы.

Проезд перекрестка затруднен, поскольку его одновременно пытаются пересечь автомобили, движущиеся по двум полосам, из-за чего они мешают обзору друг друга, отметило агентство LETA.

Для пешеходов переход улицы Муксалас на этом перекрестке также опасен, так как им приходится идти между стоящими в пробке автомобилями, водители которых ждут удобного момента, чтобы пересечь улицу Баускас, зафиксировало LETA.

Как пояснили в самоуправлении, ответственные службы осведомлены о неисправности. Работа светофора будет восстановлена в прежнем режиме, когда погодные условия станут подходящими для проведения ремонтных работ, пообещали в муниципалитете. При низких температурах качественно выполнить электромонтажные работы невозможно.

Светофорный объект был поврежден в зоне проведения строительных работ.