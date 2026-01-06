Проект декларации: США гарантируют безопасность Украины

В случае заключения мирного соглашения в Украине США, согласно предварительной договоренности, намерены возглавить надзор за соблюдением условий перемирия при участии европейских стран. Кроме того, США обязались "в случае нападения" поддержать запланированное создание международных сил под руководством стран Европы в Украине. Об этом говорится в проекте итогового заявления встречи "коалиции желающих" в Париже во вторник, 6 января, который имеется в распоряжении агентства AFP.

Как следует из документа, Вашингтон намерен также оказывать международным вооруженным силам под руководством стран Европы поддержку в области разведки и логистики. Уже существуют военные планы "подготовки мер безопасности в воздухе, на море и на суше, а также восстановления украинских вооруженных сил", говорится в проекте. Однако этот документ еще должен быть одобрен на встрече лидеров стран, которая закончится позже вечером, уточняет AFP. Согласно проекту, международные войска должны состоять из военнослужащих стран-участниц "коалиции желающих".

"Мы договорились финализировать обязательные обязательства, которые будут определять наш подход к поддержке Украины и восстановлению мира и безопасности в случае будущего вооруженного нападения со стороны России", - говорится в проекте декларации.

Согласно проекту заявления, представители коалиции приветствовали "готовность США поддержать коалицию в обеспечении безопасности Украины". Со своей стороны они готовы взять на себя "политические и юридически обязывающие гарантии", которые вступят в силу, как только начнет действовать режим прекращения военных действий. Помимо этого, в существующем штабе в Париже будет создан координационный центр между странами Европы, входящими в коалицию, а также США и Украиной.

Во второй половине дня 6 января в президентском дворце в Париже началась встреча с участием более 20 глав государств и правительств "коалиции желающих", чтобы представить более конкретные планы гарантий безопасности для Украины. Среди участников - канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz), президент Украины Владимир Зеленский, советник и спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а также зять Трампа Джаред Кушнер. Зеленский уже встретился в Париже тет-а-тет с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По данным AFP, ключевой темой встречи лидеров "коалиции желающих" и представителей США станет вопрос контроля за режимом прекращения огня вдоль линии соприкосновения между российскими и украинскими войсками протяженностью 1400 километров. Для этого предлагается использовать спутники и БПЛА.