Проект декларации: США гарантируют безопасность Украины

6 января, 2026 20:46

Согласно предварительной договоренности в Париже, США намерены возглавить мониторинг соблюдения перемирия при участии стран Европы, а "в случае нападения" поддержать создание международных сил в Украине, пишет AFP.

В случае заключения мирного соглашения в Украине США, согласно предварительной договоренности, намерены возглавить надзор за соблюдением условий перемирия при участии европейских стран. Кроме того, США обязались "в случае нападения" поддержать запланированное создание международных сил под руководством стран Европы в Украине. Об этом говорится в проекте итогового заявления встречи "коалиции желающих" в Париже во вторник, 6 января, который имеется в распоряжении агентства AFP.

Как следует из документа, Вашингтон намерен также оказывать международным вооруженным силам под руководством стран Европы поддержку в области разведки и логистики. Уже существуют военные планы "подготовки мер безопасности в воздухе, на море и на суше, а также восстановления украинских вооруженных сил", говорится в проекте. Однако этот документ еще должен быть одобрен на встрече лидеров стран, которая закончится позже вечером, уточняет AFP. Согласно проекту, международные войска должны состоять из военнослужащих стран-участниц "коалиции желающих".

"Мы договорились финализировать обязательные обязательства, которые будут определять наш подход к поддержке Украины и восстановлению мира и безопасности в случае будущего вооруженного нападения со стороны России", - говорится в проекте декларации.

Согласно проекту заявления, представители коалиции приветствовали "готовность США поддержать коалицию в обеспечении безопасности Украины". Со своей стороны они готовы взять на себя "политические и юридически обязывающие гарантии", которые вступят в силу, как только начнет действовать режим прекращения военных действий. Помимо этого, в существующем штабе в Париже будет создан координационный центр между странами Европы, входящими в коалицию, а также США и Украиной.

Во второй половине дня 6 января в президентском дворце в Париже началась встреча с участием более 20 глав государств и правительств "коалиции желающих", чтобы представить более конкретные планы гарантий безопасности для Украины. Среди участников - канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz), президент Украины Владимир Зеленский, советник и спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а также зять Трампа Джаред Кушнер. Зеленский уже встретился в Париже тет-а-тет с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По данным AFP, ключевой темой встречи лидеров "коалиции желающих" и представителей США станет вопрос контроля за режимом прекращения огня вдоль линии соприкосновения между российскими и украинскими войсками протяженностью 1400 километров. Для этого предлагается использовать спутники и БПЛА.

«Моя душа осталась там!» Жертвы трагедии со слезами просят помощи у думы

Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии

Плата за жилье резко подорожает: добавится обязательная страховка

Даже пытались застрелиться: в праздники Латвию захватила волна попыток самоубийств

О том, что праздничное время — особенно тяжёлый период для людей, чья повседневная жизнь проходит под знаком тяжёлой депрессии, говорится часто. Однако реальную ситуацию видят только медики, которые за прошедший праздничный период оказали помощь очень многим людям. В том числе тем, кто пытался совершить очень тяжёлые попытки суицида. Об этом сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

О том, что праздничное время — особенно тяжёлый период для людей, чья повседневная жизнь проходит под знаком тяжёлой депрессии, говорится часто. Однако реальную ситуацию видят только медики, которые за прошедший праздничный период оказали помощь очень многим людям. В том числе тем, кто пытался совершить очень тяжёлые попытки суицида. Об этом сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

После трагедии Рижская дума обещает улучшить помощь в чрезвычайных ситуациях

Рижское самоуправление улучшит оказание помощи жителям в чрезвычайных ситуациях, решила сегодня комиссия по жилью и среде Рижской думы, рассматривая вопрос о пострадавшем от взрыва газа доме на улице Баускас и помощи его жильцам.

Рижское самоуправление улучшит оказание помощи жителям в чрезвычайных ситуациях, решила сегодня комиссия по жилью и среде Рижской думы, рассматривая вопрос о пострадавшем от взрыва газа доме на улице Баускас и помощи его жильцам.

Ринкевич: с одной стороны, мы получаем миллион евро, с другой — два миллиона куда-то уходят

Президент Латвии Эдгар Ринкевич обеспокоен хронической нехваткой средств на здравоохранение и старением населения. Он высказал это мнение в программе «Неделя. Постскриптум» на телеканале TV24, сообщает nra.lv  .

Президент Латвии Эдгар Ринкевич обеспокоен хронической нехваткой средств на здравоохранение и старением населения. Он высказал это мнение в программе «Неделя. Постскриптум» на телеканале TV24, сообщает nra.lv  .

«Не понимаю, что делать!» Дреймане со слезами рассказала о театре «Дайлес» (ВИДЕО)

«Год начался очень специфически!» — так свой пост в Instagram начинает красивая и любимая зрителями актриса театра «Дайлес» Лелде Дреймане. В опубликованном видео она рассказывает, что получила сообщение о том, что директор театра Юрис Жагарс хочет с ней встретиться и приглашает на разговор, на который Лелде отправилась с радостью.

«Год начался очень специфически!» — так свой пост в Instagram начинает красивая и любимая зрителями актриса театра «Дайлес» Лелде Дреймане. В опубликованном видео она рассказывает, что получила сообщение о том, что директор театра Юрис Жагарс хочет с ней встретиться и приглашает на разговор, на который Лелде отправилась с радостью.

CША хотят до конца 2026 года взять контроль над Гренландией

США планируют заставить власти Гренладии подписать договор о свободной ассоциации в обход официального Копенгагена, сообщают источники издания Politico. Дания опасается, что аннексия острова приведет к концу НАТО.

США планируют заставить власти Гренладии подписать договор о свободной ассоциации в обход официального Копенгагена, сообщают источники издания Politico. Дания опасается, что аннексия острова приведет к концу НАТО.

«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу

Рижские власти наращивают системную работу по противодействию нелегальной иммиграции: к проверкам подключены сразу несколько служб, уже выявлены и задержаны десятки нарушителей, в том числе лица, находившиеся в международном розыске. Вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс подчёркивает, что речь идёт о длительной и целенаправленной деятельности, направленной на обеспечение безопасности города.

Рижские власти наращивают системную работу по противодействию нелегальной иммиграции: к проверкам подключены сразу несколько служб, уже выявлены и задержаны десятки нарушителей, в том числе лица, находившиеся в международном розыске. Вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс подчёркивает, что речь идёт о длительной и целенаправленной деятельности, направленной на обеспечение безопасности города.

