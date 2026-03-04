Весеннее обострение? В Иманте снова кто-то стреляет из пневматики… по людям

"Хочу предупредить, что с одного из этих домов какой-то ненормальный стреляет из пневматического ружья. Мои родители сегодня около 16:00 сидели на скамейке детской площадки около этих домов и сверху был выстрел маме прямо в колено. Страшно представить, что могло быть, если бы этот ненормальный попал бы в голову.... Будьте бдительны гуляя около этих домов. Заявление в полицию написано", - сообщила Кристина.

По её словам родители искали пулю - небольшой металлический шарик - но не смогли найти. Однако теперь этим делом займётся полиция.

Два похожих случая были зафиксированы в рижском микрорайоне Иманта в 2019 году. Но в тот раз стрелка поймали.