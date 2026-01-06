Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Долетит до Риги за две минуты, но есть вопросы: Слайдиньш об «Орешнике» в Белоруссии

Neatkarīgā Rīta Avīze 6 января, 2026 15:40

0 комментариев

Россия разместила в Белоруссии баллистическую ракетную установку «Орешник», но есть сомнения в достоверности этого факта, так прокомментировал ситуацию в эфире TV24 майор Национальных вооруженных сил (НВС), офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

Главное управление разведки Украины (ГУР) уже в ноябре 2024 года сообщило, что название «Орешник» для российской баллистической ракеты, которая была использована в атаке на Днепр 21 ноября, является кодовым названием. На самом деле это экспериментальное оружие называется «Кедр», и у России может быть до десяти таких ракет, предположил Я. Слайдиньш.

В 2018-2019 годах Россия начала новый проект исследований и разработок под названием «Кедр». Целью этого проекта была разработка ракетной системы, которая заменила бы ракету РС-24 ЯРС, которая была в СССР и теперь есть у Российской Федерации. «Кедр» был разработан на основе ракетной системы «Рубеж», но «у русских что-то пошло не так» и они прекратили разработку, а затем начали новый проект под названием «Орешник».

В этом году Служба безопасности Украины сообщила, что в ходе успешного удара удалось уничтожить одну такую ракету. Это баллистическая ракета среднего радиуса действия, способная развивать скорость свыше 12 300 км/ч и оснащенная шестью боевыми частями, в которых могут находиться субмуниции, то есть кассетные боеприпасы, рассказал Я. Слайдиньш.

Опубликована карта, показывающая, как быстро эта ракета может долететь до европейских городов. Например, до Даугавпилса она долетит за одну минуту и 22 секунды, до Тарту — за две минуты и 41 секунду, а до Вильнюса — за одну минуту и 40 секунд. Я. Слайдиньш сказал, что до Риги «Орешник» долетит примерно за две минуты.

Россия также опубликовала видео о размещении «Орешника» в Белоруссии. Экипажи ракетных комплексов проходят обучение и готовы к боевому дежурству, а также доказали свой профессионализм, говорится в видео. Я. Слайдиньш посчитал странным, что в этом видео не видно самого ракетного комплекса, а видны только машина обеспечения, машина связи и машина охраны. Хотя Кремль объявил о новой установке еще год назад, официальных фотографий пусковой установки нет, никто ее не видел и никто не знает, как она выглядит.

Сладиньш допустил возможность, что это очередная психологическая операция России, чтобы произвести впечатление на западные страны. В российском информационном пространстве это преподносится как чудо, которое решит все проблемы, хотя никто на самом деле не знает, есть ли такая установка или нет. С другой стороны, местность к югу от Минска расположена близко к Украине, а Украина в случае необходимости может нанести удар по этому месту. Таким образом, по поводу «Орешника» еще остается много вопросов, считает майор НВС.

Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии

0 комментариев

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Сжигать калории без спорта и уколов? Учёные нашли безопасный способ «разогнать» клетки

0 комментариев

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Праздники закончились? Рижанам предлагают бесплатно вывезти ёлки

0 комментариев

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

Достала из сумки нож и утверждала, что не выдержит: шокирующий случай в рижском автобусе

0 комментариев

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

На стройке вокзала Rail Baltica рухнула конструкция: пострадал рабочий

0 комментариев

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Рига — пройдённый этап: Стакис метит в премьеры

0 комментариев

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Мэр Огре до сих пор не подал запрос на допуск к гостайне: СГБ

0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

