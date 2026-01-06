Долетит до Риги за две минуты, но есть вопросы: Слайдиньш об «Орешнике» в Белоруссии

Главное управление разведки Украины (ГУР) уже в ноябре 2024 года сообщило, что название «Орешник» для российской баллистической ракеты, которая была использована в атаке на Днепр 21 ноября, является кодовым названием. На самом деле это экспериментальное оружие называется «Кедр», и у России может быть до десяти таких ракет, предположил Я. Слайдиньш.

В 2018-2019 годах Россия начала новый проект исследований и разработок под названием «Кедр». Целью этого проекта была разработка ракетной системы, которая заменила бы ракету РС-24 ЯРС, которая была в СССР и теперь есть у Российской Федерации. «Кедр» был разработан на основе ракетной системы «Рубеж», но «у русских что-то пошло не так» и они прекратили разработку, а затем начали новый проект под названием «Орешник».

В этом году Служба безопасности Украины сообщила, что в ходе успешного удара удалось уничтожить одну такую ракету. Это баллистическая ракета среднего радиуса действия, способная развивать скорость свыше 12 300 км/ч и оснащенная шестью боевыми частями, в которых могут находиться субмуниции, то есть кассетные боеприпасы, рассказал Я. Слайдиньш.

Опубликована карта, показывающая, как быстро эта ракета может долететь до европейских городов. Например, до Даугавпилса она долетит за одну минуту и 22 секунды, до Тарту — за две минуты и 41 секунду, а до Вильнюса — за одну минуту и 40 секунд. Я. Слайдиньш сказал, что до Риги «Орешник» долетит примерно за две минуты.

Россия также опубликовала видео о размещении «Орешника» в Белоруссии. Экипажи ракетных комплексов проходят обучение и готовы к боевому дежурству, а также доказали свой профессионализм, говорится в видео. Я. Слайдиньш посчитал странным, что в этом видео не видно самого ракетного комплекса, а видны только машина обеспечения, машина связи и машина охраны. Хотя Кремль объявил о новой установке еще год назад, официальных фотографий пусковой установки нет, никто ее не видел и никто не знает, как она выглядит.

Сладиньш допустил возможность, что это очередная психологическая операция России, чтобы произвести впечатление на западные страны. В российском информационном пространстве это преподносится как чудо, которое решит все проблемы, хотя никто на самом деле не знает, есть ли такая установка или нет. С другой стороны, местность к югу от Минска расположена близко к Украине, а Украина в случае необходимости может нанести удар по этому месту. Таким образом, по поводу «Орешника» еще остается много вопросов, считает майор НВС.