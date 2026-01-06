Кто ж будет родину защищать? На службу в армии ЛР серьёзный недобор

Если по истечении названного срока необходимое количество призывников для службы в Национальных Вооруженных Силах и Земессардзе не будет набрано, недостающие призывники будут отобраны в январе по принципу лотереи.

В рамках призыва в июле 2026 года для прохождения 11-месячной военной службы в подразделениях Национальных Вооруженных Сил требуется 1470 человек. В свою очередь, на 5-летнюю службу в Земессардзе, в ходе которой нужно отслужить по 28 дней в году, планируют набрать 700 молодых людей.

Представитель Минобороны Айя Фрейберга подчеркнула, что те, кто добровольно подают заявления на 11-месячную службу, имеют возможность получать ежемесячно более высокую компенсацию, а также после завершения службы бесплатно учиться в латвийских ВУЗах и ​​колледжах. Кроме того, по окончании службы, военнослужащие службы государственной обороны получают компенсацию в связи с увольнением в размере 1100 евро «на руки».

«Это одно из преимуществ волонтерства — возможность указать желаемое место службы. Можно указать не только место службы, но и ее вид».

С 1 января 2024 года обязательному призыву на службу в Латвии подлежат мужчины в возрасте 18-19 лет.