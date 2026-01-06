Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
После трагедии Рижская дума обещает улучшить помощь в чрезвычайных ситуациях (1)

6 января, 2026 20:41

1 комментариев

Рижское самоуправление улучшит оказание помощи жителям в чрезвычайных ситуациях, решила сегодня комиссия по жилью и среде Рижской думы, рассматривая вопрос о пострадавшем от взрыва газа доме на улице Баускас и помощи его жильцам.

Комитет поручил управлению гражданской обороны и оперативной информации в сотрудничестве с департаментом жилья и среды усовершенствовать порядок временного размещения жителей в чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить услуги питания на первые пять дней.

Комитет также поручил департаменту изучить возможность страхования гражданской ответственности для квартир, находящихся в муниципальной собственности, или изучить возможность поручить арендаторам страховать свои квартиры.

Кроме того, департаменту необходимо рассмотреть возможность замены газовых плит на кухнях муниципальных арендных квартир на электрические, что позволит повысить уровень безопасности.

Самоуправление также рассмотрит возможность обеспечения жилища жильцам дома 15 по улице Баускас на срок более одного года или до тех пор, пока здание не будет возвращено в эксплуатацию. Кроме того, будет запрашиваться скидка на налог на недвижимость, а с землевладельцами будут проведены переговоры об освобождении от арендной платы за землю.

В то же время самоуправление свяжется с поставщиками коммунальных и телекоммуникационных услуг и попросит их не взимать плату за услуги с жильцов пострадавших от взрыва квартир.

На заседании комитета оппозиционные депутаты выдвинули ряд предложений по улучшению помощи. По словам председателя комитета по жилью и среде Рижской думы Элины Трейи, этот инцидент показывает, что самоуправление должно быть готово не только оперативно реагировать в чрезвычайных ситуациях, но и думать о долгосрочной безопасности и социальной защите жителей.

"Наша цель - как помочь пострадавшим, так и снизить риск подобных инцидентов в будущем", - подчеркнула депутат.

Как сообщалось, в пятницу в пятиэтажном жилом доме из-за неисправности газовой трубы произошел взрыв, в результате которого обрушились четвертый и пятый этажи и крыша здания. В результате взрыва два человека погибли и двое получили ранения.

«Моя душа осталась там!» Жертвы трагедии со слезами просят помощи у думы (1)

Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии (2)

На стройке вокзала Rail Baltica рухнула конструкция: пострадал рабочий

Согласно предварительной договоренности в Париже, США намерены возглавить мониторинг соблюдения перемирия при участии стран Европы, а "в случае нападения" поддержать создание международных сил в Украине, пишет AFP.

О том, что праздничное время — особенно тяжёлый период для людей, чья повседневная жизнь проходит под знаком тяжёлой депрессии, говорится часто. Однако реальную ситуацию видят только медики, которые за прошедший праздничный период оказали помощь очень многим людям. В том числе тем, кто пытался совершить очень тяжёлые попытки суицида. Об этом сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

Президент Латвии Эдгар Ринкевич обеспокоен хронической нехваткой средств на здравоохранение и старением населения. Он высказал это мнение в программе «Неделя. Постскриптум» на телеканале TV24, сообщает nra.lv  .

«Год начался очень специфически!» — так свой пост в Instagram начинает красивая и любимая зрителями актриса театра «Дайлес» Лелде Дреймане. В опубликованном видео она рассказывает, что получила сообщение о том, что директор театра Юрис Жагарс хочет с ней встретиться и приглашает на разговор, на который Лелде отправилась с радостью.

США планируют заставить власти Гренладии подписать договор о свободной ассоциации в обход официального Копенгагена, сообщают источники издания Politico. Дания опасается, что аннексия острова приведет к концу НАТО.

Рижские власти наращивают системную работу по противодействию нелегальной иммиграции: к проверкам подключены сразу несколько служб, уже выявлены и задержаны десятки нарушителей, в том числе лица, находившиеся в международном розыске. Вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс подчёркивает, что речь идёт о длительной и целенаправленной деятельности, направленной на обеспечение безопасности города.

