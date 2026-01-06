Комитет поручил управлению гражданской обороны и оперативной информации в сотрудничестве с департаментом жилья и среды усовершенствовать порядок временного размещения жителей в чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить услуги питания на первые пять дней.

Комитет также поручил департаменту изучить возможность страхования гражданской ответственности для квартир, находящихся в муниципальной собственности, или изучить возможность поручить арендаторам страховать свои квартиры.

Кроме того, департаменту необходимо рассмотреть возможность замены газовых плит на кухнях муниципальных арендных квартир на электрические, что позволит повысить уровень безопасности.

Самоуправление также рассмотрит возможность обеспечения жилища жильцам дома 15 по улице Баускас на срок более одного года или до тех пор, пока здание не будет возвращено в эксплуатацию. Кроме того, будет запрашиваться скидка на налог на недвижимость, а с землевладельцами будут проведены переговоры об освобождении от арендной платы за землю.

В то же время самоуправление свяжется с поставщиками коммунальных и телекоммуникационных услуг и попросит их не взимать плату за услуги с жильцов пострадавших от взрыва квартир.

На заседании комитета оппозиционные депутаты выдвинули ряд предложений по улучшению помощи. По словам председателя комитета по жилью и среде Рижской думы Элины Трейи, этот инцидент показывает, что самоуправление должно быть готово не только оперативно реагировать в чрезвычайных ситуациях, но и думать о долгосрочной безопасности и социальной защите жителей.

"Наша цель - как помочь пострадавшим, так и снизить риск подобных инцидентов в будущем", - подчеркнула депутат.

Как сообщалось, в пятницу в пятиэтажном жилом доме из-за неисправности газовой трубы произошел взрыв, в результате которого обрушились четвертый и пятый этажи и крыша здания. В результате взрыва два человека погибли и двое получили ранения.