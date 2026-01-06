Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Опасные зимние забавы: в детской больнице резко прибавилось пациентов

6 января, 2026

LETA

В последние дни в Детской клинической университетской больнице резко возросло число пациентов, получивших травмы при катании на санках, подтвердил агентству LETA руководитель Центра неотложной медицинской помощи Детской больницы Маркс Ронис.

В больнице сообщили, что в первые четыре–пять дней января этого года уже зарегистрировано 47 травм, связанных с катанием на санках, тогда как за весь прошлый год общее число таких травм составило 61. Из всех детей, получивших травмы таким образом в этом году, семерых пришлось госпитализировать.

В больнице указали, что примерно в 70% случаев были получены более лёгкие травмы, а около 30% — более тяжёлые.

Тяжёлые травмы характеризуются кровотечениями, потерей сознания и другими серьёзными симптомами. Как отметил Ронис, в одном из случаев была получена травма позвоночника, у другого пациента была большая рана и перелом ноги, что потребовало хирургического лечения. Чаще всего, а именно в 44% случаев, травмы получали дети в возрасте от восьми до 13 лет. Ещё 20% составили подростки 14–17 лет, 20% — дети в возрасте от четырёх до семи лет, а 12% — от одного до трёх лет.

Ронис допускает, что рост травматизма могли спровоцировать длительные выходные и снежные погодные условия, когда жители стараются воспользоваться возможностью отправиться на горку, однако, возможно, не всегда соблюдают принципы безопасного поведения.

Служба неотложной медицинской помощи также призывала соблюдать меры безопасности во время зимних развлечений, в том числе при катании на санках с горы.

На стройке вокзала Rail Baltica рухнула конструкция: пострадал рабочий

Плата за жилье резко подорожает: добавится обязательная страховка

«Моя душа осталась там!» Жертвы трагедии со слезами просят помощи у думы

Проект декларации: США гарантируют безопасность Украины

Важно 0 комментариев

Согласно предварительной договоренности в Париже, США намерены возглавить мониторинг соблюдения перемирия при участии стран Европы, а "в случае нападения" поддержать создание международных сил в Украине, пишет AFP.

Согласно предварительной договоренности в Париже, США намерены возглавить мониторинг соблюдения перемирия при участии стран Европы, а "в случае нападения" поддержать создание международных сил в Украине, пишет AFP.

Даже пытались застрелиться: в праздники Латвию захватила волна попыток самоубийств

Выбор редакции 0 комментариев

О том, что праздничное время — особенно тяжёлый период для людей, чья повседневная жизнь проходит под знаком тяжёлой депрессии, говорится часто. Однако реальную ситуацию видят только медики, которые за прошедший праздничный период оказали помощь очень многим людям. В том числе тем, кто пытался совершить очень тяжёлые попытки суицида. Об этом сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

О том, что праздничное время — особенно тяжёлый период для людей, чья повседневная жизнь проходит под знаком тяжёлой депрессии, говорится часто. Однако реальную ситуацию видят только медики, которые за прошедший праздничный период оказали помощь очень многим людям. В том числе тем, кто пытался совершить очень тяжёлые попытки суицида. Об этом сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

После трагедии Рижская дума обещает улучшить помощь в чрезвычайных ситуациях

Важно 0 комментариев

Рижское самоуправление улучшит оказание помощи жителям в чрезвычайных ситуациях, решила сегодня комиссия по жилью и среде Рижской думы, рассматривая вопрос о пострадавшем от взрыва газа доме на улице Баускас и помощи его жильцам.

Рижское самоуправление улучшит оказание помощи жителям в чрезвычайных ситуациях, решила сегодня комиссия по жилью и среде Рижской думы, рассматривая вопрос о пострадавшем от взрыва газа доме на улице Баускас и помощи его жильцам.

Ринкевич: с одной стороны, мы получаем миллион евро, с другой — два миллиона куда-то уходят

Выбор редакции 0 комментариев

Президент Латвии Эдгар Ринкевич обеспокоен хронической нехваткой средств на здравоохранение и старением населения. Он высказал это мнение в программе «Неделя. Постскриптум» на телеканале TV24, сообщает nra.lv  .

Президент Латвии Эдгар Ринкевич обеспокоен хронической нехваткой средств на здравоохранение и старением населения. Он высказал это мнение в программе «Неделя. Постскриптум» на телеканале TV24, сообщает nra.lv  .

«Не понимаю, что делать!» Дреймане со слезами рассказала о театре «Дайлес» (ВИДЕО)

Важно 0 комментариев

«Год начался очень специфически!» — так свой пост в Instagram начинает красивая и любимая зрителями актриса театра «Дайлес» Лелде Дреймане. В опубликованном видео она рассказывает, что получила сообщение о том, что директор театра Юрис Жагарс хочет с ней встретиться и приглашает на разговор, на который Лелде отправилась с радостью.

«Год начался очень специфически!» — так свой пост в Instagram начинает красивая и любимая зрителями актриса театра «Дайлес» Лелде Дреймане. В опубликованном видео она рассказывает, что получила сообщение о том, что директор театра Юрис Жагарс хочет с ней встретиться и приглашает на разговор, на который Лелде отправилась с радостью.

CША хотят до конца 2026 года взять контроль над Гренландией

Мир 0 комментариев

США планируют заставить власти Гренладии подписать договор о свободной ассоциации в обход официального Копенгагена, сообщают источники издания Politico. Дания опасается, что аннексия острова приведет к концу НАТО.

США планируют заставить власти Гренладии подписать договор о свободной ассоциации в обход официального Копенгагена, сообщают источники издания Politico. Дания опасается, что аннексия острова приведет к концу НАТО.

«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу

Важно 0 комментариев

Рижские власти наращивают системную работу по противодействию нелегальной иммиграции: к проверкам подключены сразу несколько служб, уже выявлены и задержаны десятки нарушителей, в том числе лица, находившиеся в международном розыске. Вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс подчёркивает, что речь идёт о длительной и целенаправленной деятельности, направленной на обеспечение безопасности города.

Рижские власти наращивают системную работу по противодействию нелегальной иммиграции: к проверкам подключены сразу несколько служб, уже выявлены и задержаны десятки нарушителей, в том числе лица, находившиеся в международном розыске. Вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс подчёркивает, что речь идёт о длительной и целенаправленной деятельности, направленной на обеспечение безопасности города.

