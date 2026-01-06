Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ринкевич: с одной стороны, мы получаем миллион евро, с другой — два миллиона куда-то уходят (1)

Редакция PRESS 6 января, 2026 15:21

Важно 1 комментариев

Президент Латвии Эдгар Ринкевич обеспокоен хронической нехваткой средств на здравоохранение и старением населения. Он высказал это мнение в программе «Неделя. Постскриптум» на телеканале TV24, сообщает nra.lv  .

«Я также каждый год вижу, какова тема акции «Dod pieci!» («Дай пять!») или какова тема «Eņģeļi pār Latviju» («Ангелы над Латвией»), и участвую в обеих. С одной стороны, люди очень сочувствующие и очень поддерживающие, но с другой стороны, каждый раз «всплывает» какая-то информация, каждый раз появляются новости, например, о том, что Центр защиты прав детей вложил около двух миллионов евро в различные публичные кампании.

Очевидно, что большая часть этой суммы — это европейское финансирование, там идет разборка. Но это создает абсолютный диссонанс — с одной стороны, мы собираем миллион, а с другой — два миллиона уходят куда-то. Эти деньги можно и нужно инвестировать по-другому, и даже с учетом строгих правил Европейского Союза можно рассмотреть различные решения», — сказал Э. Ринкевич.

Президент страны обеспокоен тем, что у нас хронически не хватает денег на здравоохранение и что мы являемся стареющим обществом. По его мнению, проблема заключается в том, что в наших медицинских учреждениях образуются очереди, а также в том, что у нас проводятся кампании по сбору пожертвований, ведется борьба за погашение долгов больниц и решаются еще какие-то вопросы.

Это огромная проблема, но в то же время появляются отчеты Госконтроля. В них также предлагаются структурные реформы, которые, возможно, не просты и не поддерживаются людьми с их точки зрения.

То же самое касается качества лечения в регионах и районах, где больницы часто такие, какие они есть, а обеспеченность врачами такая, какая она есть, заключил президент страны.

Ринкевич считает, что реальность требует (но это уже будет задачей следующего Сейма и работой правительства) идти по обоим путям – провести реорганизацию сети больниц и провести, возможно, иногда болезненные реформы, но без дополнительного финансирования это будет невозможно. И тогда мы снова возвращаемся к вопросу, нужна ли нам обязательная медицинская страховка или нет, нужно ли нам пытаться обложить каким-то налогом наших соотечественников, проживающих за пределами Латвии, или нет. Это очень деликатные вопросы, по которым должны будут принимать решения и выносить вердикты народные представители, получившие мандат от народа, но это будет нелегко.

Главные новости

Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии (1)

Важно 17:40

Важно 1 комментариев

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Сжигать калории без спорта и уколов? Учёные нашли безопасный способ «разогнать» клетки (1)

Азбука здоровья 17:38

Азбука здоровья 1 комментариев

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Праздники закончились? Рижанам предлагают бесплатно вывезти ёлки (1)

Новости Латвии 17:36

Новости Латвии 1 комментариев

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

Достала из сумки нож и утверждала, что не выдержит: шокирующий случай в рижском автобусе (1)

Важно 17:31

Важно 1 комментариев

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

На стройке вокзала Rail Baltica рухнула конструкция: пострадал рабочий (1)

Важно 17:24

Важно 1 комментариев

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Рига — пройдённый этап: Стакис метит в премьеры (1)

Новости Латвии 17:19

Новости Латвии 1 комментариев

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Мэр Огре до сих пор не подал запрос на допуск к гостайне: СГБ (1)

Новости Латвии 17:09

Новости Латвии 1 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

