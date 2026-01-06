«Я также каждый год вижу, какова тема акции «Dod pieci!» («Дай пять!») или какова тема «Eņģeļi pār Latviju» («Ангелы над Латвией»), и участвую в обеих. С одной стороны, люди очень сочувствующие и очень поддерживающие, но с другой стороны, каждый раз «всплывает» какая-то информация, каждый раз появляются новости, например, о том, что Центр защиты прав детей вложил около двух миллионов евро в различные публичные кампании.

Очевидно, что большая часть этой суммы — это европейское финансирование, там идет разборка. Но это создает абсолютный диссонанс — с одной стороны, мы собираем миллион, а с другой — два миллиона уходят куда-то. Эти деньги можно и нужно инвестировать по-другому, и даже с учетом строгих правил Европейского Союза можно рассмотреть различные решения», — сказал Э. Ринкевич.

Президент страны обеспокоен тем, что у нас хронически не хватает денег на здравоохранение и что мы являемся стареющим обществом. По его мнению, проблема заключается в том, что в наших медицинских учреждениях образуются очереди, а также в том, что у нас проводятся кампании по сбору пожертвований, ведется борьба за погашение долгов больниц и решаются еще какие-то вопросы.

Это огромная проблема, но в то же время появляются отчеты Госконтроля. В них также предлагаются структурные реформы, которые, возможно, не просты и не поддерживаются людьми с их точки зрения.

То же самое касается качества лечения в регионах и районах, где больницы часто такие, какие они есть, а обеспеченность врачами такая, какая она есть, заключил президент страны.

Ринкевич считает, что реальность требует (но это уже будет задачей следующего Сейма и работой правительства) идти по обоим путям – провести реорганизацию сети больниц и провести, возможно, иногда болезненные реформы, но без дополнительного финансирования это будет невозможно. И тогда мы снова возвращаемся к вопросу, нужна ли нам обязательная медицинская страховка или нет, нужно ли нам пытаться обложить каким-то налогом наших соотечественников, проживающих за пределами Латвии, или нет. Это очень деликатные вопросы, по которым должны будут принимать решения и выносить вердикты народные представители, получившие мандат от народа, но это будет нелегко.