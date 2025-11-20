Зеленский согласился вести переговоры по «мирному плану» Трампа

По словам одного из украинских источников, Дрисколл представил Зеленскому письменную копию плана, и они "договорились о сжатых сроках подписания".

Как заявил офис Зеленского в Telegram, президент "официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию", а также "обрисовал основополагающие принципы, которые важны для нашего народа". В Киеве готовы "конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир". Ранее сообщалось, что новый "мирный план" Трампа предполагает уступки Украиной части территорий, которые Украина в настоящее время контролирует. Президент Зеленский в своем заявлении подтвердил, что над мирным планом США ведется совместная работа. "Наши команды - Украины и США - будут работать над пунктами плана по окончанию войны. Мы готовы к конструктивной, честной и оперативной работе", - написал он в Telegram