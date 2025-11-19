65, 67 или 70 лет? Министр Узулниекс сделал выбор за пенсионеров

«Оптимально выходить на пенсию в 65 лет»

Узулниекс напомнил, что Латвия завершила трёхмесячный переход к единому пенсионному возрасту в шестьдесят пять лет для мужчин и женщин. Он сослался на мнение аналитика Вольска, который считает этот возраст оптимальным. По словам министра, Латвия занимает последнее место в Европе по количеству здорово прожитых лет, а значит, дальнейшее повышение пенсионного возраста он не поддержит.

«Пока я буду министром я пенсионный возраст повышать не буду»

Министр подчеркнул, что повышение пенсионного возраста не является актуальной инициативой. Несмотря на появлявшиеся в последние годы идеи о росте до шестидесяти семи лет, обсуждение остаётся неопределённым, а приоритетом, по его словам, остаётся здоровье населения.