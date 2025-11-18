Глобальный сбой в интернете: доступ ко многим сайтам ограничен

По данным агентства LETA, также была нарушена работа социальных сетей «X», «inbox.lv», «delfi.lv», «riga-airport.com», «autoosta.lv», «replay.lsm.lv», «www.lsm.lv» и других интернет-ресурсов.

Вскоре после 13:30 во вторник сайт мониторинга сбоев Downdetector сообщил о тысячах проблем.

«Cloudflare знает об этой проблеме, которая потенциально затрагивает многих клиентов, и расследует ее», — говорится в заявлении компании, занимающейся веб-инфраструктурой.

Также наблюдаются перебои в работе сайтов «Spotify» и «ChatGPT», отсутствует доступ к сайтам ряда украинских СМИ, включая «Украинскую правду» и «Громадское», а также базирующегося в Риге российского издания «Новая газета Европа».

Пользователи в США, Австралии, Египте, Индии, Турции и Германии сообщают о проблемах с подключением.

После первых сообщений о сбоях компания Cloudflare объявила, что сайты клиентов восстанавливаются, но у них все еще могут возникать проблемы.

...Как сообщает ru.euronews, Cloudflare - это интернет-инфраструктура, которая обеспечивает работу многих современных веб-сайтов.

Крупные сайты, такие как ChatGPT от OpenAI, Facebook и социальная медиаплатформа X, столкнулись с техническими проблемами после сбоя в работе Cloudflare.

"Cloudflare знает о проблеме, которая потенциально может затронуть нескольких клиентов, и расследует её, - заявила компания. - Более подробная информация будет предоставляться по мере поступления".

Cloudflare предоставляет услуги сети доставки контента, которые обеспечивают работу многих современных веб-сайтов и платформ, а также инструменты кибербезопасности, позволяющие поддерживать сайты в режиме онлайн в условиях интенсивного трафика.

Сайт Down Detector, отслеживающий перебои в работе, также пострадал от технических проблем.

Cloudflare заявила, что работа сервисов начинает восстанавливаться, но добавила: "Клиенты могут продолжать наблюдать более высокие, чем обычно, показатели ошибок, поскольку мы продолжаем работу по устранению неполадок".