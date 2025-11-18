Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Глобальный сбой в интернете: доступ ко многим сайтам ограничен

© LETA 18 ноября, 2025 15:50

Важно 0 комментариев

Из-за сбоя в работе глобальной системы Cloudflare во вторник может быть нарушен доступ к различным интернет-ресурсам.

По данным агентства LETA, также была нарушена работа социальных сетей «X», «inbox.lv», «delfi.lv», «riga-airport.com», «autoosta.lv», «replay.lsm.lv», «www.lsm.lv» и других интернет-ресурсов.

Вскоре после 13:30 во вторник сайт мониторинга сбоев Downdetector сообщил о тысячах проблем.

«Cloudflare знает об этой проблеме, которая потенциально затрагивает многих клиентов, и расследует ее», — говорится в заявлении компании, занимающейся веб-инфраструктурой.

Также наблюдаются перебои в работе сайтов «Spotify» и «ChatGPT», отсутствует доступ к сайтам ряда украинских СМИ, включая «Украинскую правду» и «Громадское», а также базирующегося в Риге российского издания «Новая газета Европа».

Пользователи в США, Австралии, Египте, Индии, Турции и Германии сообщают о проблемах с подключением.

После первых сообщений о сбоях компания Cloudflare объявила, что сайты клиентов восстанавливаются, но у них все еще могут возникать проблемы.

...Как сообщает ru.euronews, Cloudflare - это интернет-инфраструктура, которая обеспечивает работу многих современных веб-сайтов.

Крупные сайты, такие как ChatGPT от OpenAI, Facebook и социальная медиаплатформа X, столкнулись с техническими проблемами после сбоя в работе Cloudflare.

"Cloudflare знает о проблеме, которая потенциально может затронуть нескольких клиентов, и расследует её, - заявила компания. - Более подробная информация будет предоставляться по мере поступления".

Cloudflare предоставляет услуги сети доставки контента, которые обеспечивают работу многих современных веб-сайтов и платформ, а также инструменты кибербезопасности, позволяющие поддерживать сайты в режиме онлайн в условиях интенсивного трафика.

Сайт Down Detector, отслеживающий перебои в работе, также пострадал от технических проблем.

Cloudflare заявила, что работа сервисов начинает восстанавливаться, но добавила: "Клиенты могут продолжать наблюдать более высокие, чем обычно, показатели ошибок, поскольку мы продолжаем работу по устранению неполадок". 

«Левша на корте»: латвийская теннисистка Дарья Семенистая вошла в мировой топ-100

Всюду жизнь 16:43

Всюду жизнь 0 комментариев

Рижанке Даше Семенистой всего 23 года. Но ее успехам на корте могут позавидовать многие спортсменки, умудренные как опытом, так и возрастом. В конце октября латвийская теннисистка Дарья выиграла турнир серии W-100 Международной теннисной федерации (ITF). Обойдя множество конкуренток, ей удалось войти в элитарный мировой топ-100, поднявшись в рейтинге на 92-ю строчку. Или, говоря иными словами, войти в сотню лучших теннисисток мира...

Рижанке Даше Семенистой всего 23 года. Но ее успехам на корте могут позавидовать многие спортсменки, умудренные как опытом, так и возрастом. В конце октября латвийская теннисистка Дарья выиграла турнир серии W-100 Международной теннисной федерации (ITF). Обойдя множество конкуренток, ей удалось войти в элитарный мировой топ-100, поднявшись в рейтинге на 92-ю строчку. Или, говоря иными словами, войти в сотню лучших теннисисток мира...

Загрузка

Экспресс-поезд Тарту-Рига запустят к Рождеству

Всюду жизнь 16:16

Всюду жизнь 0 комментариев

Все более вероятно, что давно планируемый экспресс-поезд между Тарту и Ригой начнет курсировать уже в середине декабря этого года, сообщает эстонский портал общественного вещания ERR.

Все более вероятно, что давно планируемый экспресс-поезд между Тарту и Ригой начнет курсировать уже в середине декабря этого года, сообщает эстонский портал общественного вещания ERR.

Соцпомощь при чрезвычайных обстоятельствах: кому дадут и сколько?

Новости Латвии 16:06

Новости Латвии 0 комментариев

Какой минимум доходов гарантирует государство своим жителям - работникам по найму, пенсионерам, инвалидам, оставшимся без работы людям? Кто может получить социальную помощь при непредвиденных обстоятельствах? О минимальной поддержке государства и самоуправлений можно узнать в новой подборке полезной информации...

Какой минимум доходов гарантирует государство своим жителям - работникам по найму, пенсионерам, инвалидам, оставшимся без работы людям? Кто может получить социальную помощь при непредвиденных обстоятельствах? О минимальной поддержке государства и самоуправлений можно узнать в новой подборке полезной информации...

Не только латышская кровь: поздравление Карлиса Улманиса 18 ноября 1928 года

Важно 15:56

Важно 0 комментариев

В старейшей русской газете Латвии "Сегодня" 18 ноября 1928 года была опубликована авторская колонка Карлиса Улманиса.  По-русски. Тогда это была обычная практика, особенно в дни Праздника. Что ж писал автор - из первых рук...

В старейшей русской газете Латвии "Сегодня" 18 ноября 1928 года была опубликована авторская колонка Карлиса Улманиса.  По-русски. Тогда это была обычная практика, особенно в дни Праздника. Что ж писал автор - из первых рук...

Все мы в Латвии в одной лодке: архиепископ призвал латвийцев не делиться на своих и чужих

Новости Латвии 15:52

Новости Латвии 0 комментариев

Как и в фильме «Поток», проверяется способность жителей Латвии быть в одной лодке, заявил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Латвии Риналдс Грантс на богослужении, посвящённом национальному празднику, в Рижском Домском соборе во вторник.

Как и в фильме «Поток», проверяется способность жителей Латвии быть в одной лодке, заявил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Латвии Риналдс Грантс на богослужении, посвящённом национальному празднику, в Рижском Домском соборе во вторник.

Мы очнулись на краю обрыва: председатель Сейма об опасности внутреннего раскола

Важно 15:41

Важно 0 комментариев

Сегодня свобода Латвии воспринимается как нечто само собой разумеющееся, однако она по-прежнему остается ценностью, которую необходимо беречь - как от внешних угроз, так и от внутреннего раскола в обществе, заявила председатель Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании парламента, посвященном 107-й годовщине провозглашения Латвийской Республики.

Сегодня свобода Латвии воспринимается как нечто само собой разумеющееся, однако она по-прежнему остается ценностью, которую необходимо беречь - как от внешних угроз, так и от внутреннего раскола в обществе, заявила председатель Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании парламента, посвященном 107-й годовщине провозглашения Латвийской Республики.

