Дорогие жители Латвии!

Хотя ноябрь — один из самых темных месяцев года, каждый из нас в это время ощущает особый подъем, патриотизм и гордость. За то, что живем в Латвии — свободной, независимой и современной. Сегодня мы сами можем решать свою судьбу, и за это мы можем быть благодарным нашим предкам — за то, что можем говорить на латышском языке, лелеять нашу культуру и традиции, с гордостью и ответственностью оберегать свою страну.

История Латвии — о стойкости и вере.

Мы народ, который не сдался, не потерял себя — ни во время оккупации, ни в годы молчания, но верил в свое государство. И теперь оно у нас есть. И это огромное благословение, но и ответственность для каждого из нас.

Сила нашей страны в людях: предпринимателях, которые мечтают и движут Латвию вперед, семьях — отцах и матерях, которые ведут своих детей в первый школьный день и воодушевляют на великие цели, учителях, которые развивают в детях любознательность, в руках врачей, в смелости солдат, в предприимчивости крестьян. Мы народ, который никогда не шел легкими путями, мы свое государство выстроили сами, шаг за шагом.

Наши традиции, язык, латышские ценности — наш стержень. Потому что государство — это каждый из нас, со всем тем, насколько патриотично мы живем и как берем на себя ответственность за нашу Латвию — как часть Европы, демократического мира.

Гордимся ли мы по-настоящему тем, кто мы и какие? Можем ли сегодня узреть то, что будет важно завтра?

Наша ответственность — не остаться в прошлом, но смело и стойко смотреть в будущее с латышском самосознанием, чтобы дети нами гордились.

Именно так мы 18 Ноября чествуем и тех, благодаря чьему выбору отмечаем этот праздник. отмечаем то, ради каких выборов отмечаем этот праздник. Во мне есть вера, что Латвия была и будет состоявшимся государством. Наша задача — идти со временем на шаг впереди, быть конкурентоспособными и гибкими, одновременно не утрачивая своих корней.

Вспоминая учреждение государства, желаю, чтобы каждому из нас хватало смелости, эмпатии и сил, чтобы каждый день укреплять Латвию.

Боже, благослови Латвию!