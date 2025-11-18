Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Наш стержень — латышские ценности: Силиня поздравила латвийцев с 18 ноября

Редакция PRESS 18 ноября, 2025 09:30

Важно 0 комментариев

LETA

Обращение премьер-министра Латвии Эвики Силини к народу в день 107-летия провозглашения Латвийской Республики публикует rus.lsm.lv.

Дорогие жители Латвии!

Хотя ноябрь — один из самых темных месяцев года, каждый из нас в это время ощущает особый подъем, патриотизм и гордость. За то, что живем в Латвии — свободной, независимой и современной. Сегодня мы сами можем решать свою судьбу, и за это мы можем быть благодарным нашим предкам — за то, что можем говорить на латышском языке, лелеять нашу культуру и традиции, с гордостью и ответственностью оберегать свою страну.

История Латвии — о стойкости и вере.

Мы народ, который не сдался, не потерял себя — ни во время оккупации, ни в годы молчания, но верил в свое государство. И теперь оно у нас есть. И это огромное благословение, но и ответственность для каждого из нас.

Сила нашей страны в людях: предпринимателях, которые мечтают и движут Латвию вперед, семьях — отцах и матерях, которые ведут своих детей в первый школьный день и воодушевляют на великие цели, учителях, которые развивают в детях любознательность, в руках врачей, в смелости солдат, в предприимчивости крестьян. Мы народ, который никогда не шел легкими путями, мы свое государство выстроили сами, шаг за шагом.

Наши традиции, язык, латышские ценности — наш стержень. Потому что государство — это каждый из нас, со всем тем, насколько патриотично мы живем и как берем на себя ответственность за нашу Латвию — как часть Европы, демократического мира.

Гордимся ли мы по-настоящему тем, кто мы и какие? Можем ли сегодня узреть то, что будет важно завтра?

Наша ответственность — не остаться в прошлом, но смело и стойко смотреть в будущее с латышском самосознанием, чтобы дети нами гордились.

Именно так мы 18 Ноября чествуем и тех, благодаря чьему выбору отмечаем этот праздник. отмечаем то, ради каких выборов отмечаем этот праздник. Во мне есть вера, что Латвия была и будет состоявшимся государством. Наша задача — идти со временем на шаг впереди, быть конкурентоспособными и гибкими, одновременно не утрачивая своих корней.

Вспоминая учреждение государства, желаю, чтобы каждому из нас хватало смелости, эмпатии и сил, чтобы каждый день укреплять Латвию.

Боже, благослови Латвию!

Россия вербует молодёжь в странах Балтии: De facto

Выбор редакции 09:49

Выбор редакции 0 комментариев

Россия активизировала дезинформационные и пропагандистские операции против западных стран, в том числе Латвии. Как сообщает передача Латвийского телевидения De facto, спецслужбы РФ для распространения созданных ими нарративов используют в том числе и жителей Латвии, которых удается завербовать в Telegram-каналах или во время поездок в Россию. Типичные исполнители заданий — люди с низкими доходами и те, кто хочет подзаработать, а все чаще — молодежь, пишет LSM+.

Загрузка

Как господа офицеры сдавали латышский язык: 100 лет назад

История и культура 09:44

История и культура 0 комментариев

«Из 39 державших выдержало испытания 30. Почти все державшие принадлежали к меньшинствам», — сообщал 17 ноября 1925 года из Даугавпилса корр. «Сегодня» в заметке о проверке знаний латышского офицерами-резервистами, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на старейшую русскую газету Латвии. 

Жуткая находка в Москве: рабочие обнаружили сумку с частями детского тела

Важно 09:33

Важно 0 комментариев

В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружены части тела ребенка примерно 7-10 лет, пишет apollo.lv.

Утепляйтесь! Погода сегодня

Новости Латвии 09:25

Новости Латвии 0 комментариев

Температура воздуха в день государственного праздника составит от 0 до +5 градусов, местами ожидаются осадки - дождь и мокрый снег, а временами небо будет проясняться, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Латвии отмечают 107-ю годовщину основания государства

Важно 09:15

Важно 0 комментариев

Сегодня праздничными мероприятиями по всей стране отмечается 107-я годовщина провозглашения Латвийской Республики.

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык

Важно 09:07

Важно 0 комментариев

Пластический хирург, политик Янис Заржецкис (Латвия на первом месте) в программе "Пресс клуб" на телеканале TV24 призвал интегрировать русских при помощи пряника, а не кнута.

