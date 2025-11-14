Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кремль ведёт информационную кампанию против стран Балтии. Как до вторжения в Украину: СМИ (1)

Редакция PRESS 14 ноября, 2025 10:53

Важно 1 комментариев

Кремль, как и перед вторжением в Украину в 2022 году, в настоящее время проводит ряд информационных операций против стран Балтии, говорится в оценке Института по изучению войны США (ISW), пишет nra.lv со ссылкой на «lrt.lt» и ISW.

По данным ISW, это, скорее всего, часть так называемой нулевой фазы, когда создаются условия для возможного нападения на страны Балтии в будущем, однако аналитики подчеркивают, что в настоящее время не прогнозируют скорого нападения России на страны Балтии.

11 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью российским СМИ, в котором реализовал ряд информационных кампаний Кремля против стран Балтии — Лавров обвинил страны Балтии в «русофобии», «антироссийских настроениях», дискриминации русскоязычного населения и якобы невыполнении договорённостей с Россией.

Он также назвал страны Балтии марионетками Великобритании, намекая на то, что они утратили свой суверенитет. Лавров также намекнул, что эти страны не являются «истинно европейскими», указав на то, что они по своей природе принадлежат России, а не Европе.

Аналитики отмечают, что Кремль и раньше использовал подобные послания в отношении стран Балтии, но тот факт, что Лавров теперь изложил их все в одном заявлении, особенно показателен.

Обвинения Лаврова — как прямые, так и завуалированные — очень напоминают аргументы Кремля, которыми он оправдывал незаконную оккупацию Крыма, а также частей Луганской и Донецкой областей в 2014 году и полномасштабное вторжение в Украину, начавшееся в 2022 году, пишет ISW.

Заявления Лаврова являются последовательной частью усилий Кремля по созданию условий для возможного нападения на одно или несколько государств Балтии в будущем. Аналитики рассматривают это как часть российской операции «Фаза ноль» по подготовке к возможной будущей войне с НАТО.

Аналитики отмечают, что пока не видят прямых признаков того, что Россия готовится к скорому нападению на страны НАТО, а создание условий для нулевой фазы может занять годы, и в настоящее время это не является предупреждением о готовящемся нападении.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV
«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс
Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

Для грузин всё уже поздно, а для нас — нет: Дайнис Иванс о демократии
Для грузин всё уже поздно, а для нас — нет: Дайнис Иванс о демократии

Объединим народ и завоюем мир… грибами: airBaltic поступило предложение (1)

Важно 1 комментариев

Национальная авиакомпания «airBaltic» украсила несколько новых самолётов рисунками. Все началось с флагов стран Балтии, затем один из самолетов  украсили изображениями живой природы Латвии — птицами и насекомыми. И вот компании подали новую идею для демонстрации национальной идентичности.

Читать
Загрузка

«Русский — мой язык, бояться не буду»: СГБ передала дело Росликова в прокуратуру (1)

Служба государственной безопасности (СГБ) в пятницу передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против депутата Рижской думы и члена партии "Стабильности!" Алексея Росликова за разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Читать

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс (1)

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

Читать

Санкции нарушил: суд оставил без изменений приговор главреду Sputnik Latvija Валентину Роженцову (1)

Курземский окружной суд на этой неделе оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым главному редактору кремлёвского пропагандистского портала «Sputnik Latvija», гражданину Латвии Валентину Роженцову, за нарушение санкций Европейского Союза (ЕС) назначено два года лишения свободы, узнало агентство LETA в окружном суде.

Читать

Хроническая усталость? Поможет простой анализ крови (1)

Учёные из Великобритании недавно представили прототип анализа крови, который способен отличать синдром хронической усталости (ME/CFS) от нормального переутомления. Исследователи изучали не мутации, а эпигенетические сигнатуры и особенности трёхмерной структуры ДНК. По первым данным точность достигает более 90 процентов, однако сам тест пока считается экспериментальным и требует крупных выборок. Тем не менее новость уже вызвала большой интерес, особенно у женщин после сорока пяти лет, потому что именно в этой возрастной группе усталость становится самым запутанным симптомом медицины.

Читать

Центр защиты прав потребителей о скидках в интернете: что правда — что обман? (1)

Многие потребители предпочитают делать покупки через интернет-магазины и маркетплейсы. И немаловажную роль здесь играет цена товара. Периодически электронные торговцы объявляют распродажи со скидками. Но насколько они реальны? Иногда это оказывается обычным маркетинговым ходом: цена товара заранее повышается, а затем объявляются «скидки», и конечная стоимость оказывается выше прежней. Применяется ли подобная практика в электронной коммерции на самом деле, выяснял Центр защиты прав потребителей (PTAC). Каковы же результаты расследования?

Читать

«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV (1)

В эфире программы "Что происходит в Латвии?" на LTV собравшиеся политики и представители неправительственных организаций попытались обсудить проблему консолидации общества и необходимость содержания Фонда общественной интеграции (SIF).

Читать