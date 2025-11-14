По данным ISW, это, скорее всего, часть так называемой нулевой фазы, когда создаются условия для возможного нападения на страны Балтии в будущем, однако аналитики подчеркивают, что в настоящее время не прогнозируют скорого нападения России на страны Балтии.

11 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью российским СМИ, в котором реализовал ряд информационных кампаний Кремля против стран Балтии — Лавров обвинил страны Балтии в «русофобии», «антироссийских настроениях», дискриминации русскоязычного населения и якобы невыполнении договорённостей с Россией.

Он также назвал страны Балтии марионетками Великобритании, намекая на то, что они утратили свой суверенитет. Лавров также намекнул, что эти страны не являются «истинно европейскими», указав на то, что они по своей природе принадлежат России, а не Европе.

Аналитики отмечают, что Кремль и раньше использовал подобные послания в отношении стран Балтии, но тот факт, что Лавров теперь изложил их все в одном заявлении, особенно показателен.

Обвинения Лаврова — как прямые, так и завуалированные — очень напоминают аргументы Кремля, которыми он оправдывал незаконную оккупацию Крыма, а также частей Луганской и Донецкой областей в 2014 году и полномасштабное вторжение в Украину, начавшееся в 2022 году, пишет ISW.

Заявления Лаврова являются последовательной частью усилий Кремля по созданию условий для возможного нападения на одно или несколько государств Балтии в будущем. Аналитики рассматривают это как часть российской операции «Фаза ноль» по подготовке к возможной будущей войне с НАТО.

Аналитики отмечают, что пока не видят прямых признаков того, что Россия готовится к скорому нападению на страны НАТО, а создание условий для нулевой фазы может занять годы, и в настоящее время это не является предупреждением о готовящемся нападении.