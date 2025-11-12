Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Русские ученики обзывали меня фашистом: латышский учитель в шоке

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 16:27

0 комментариев

Бывшему учителю истории и депутату Рижской думы (от Национального объединения) Каспару Спундесу, к сожалению, пришлось столкнуться с тем, что его тихонько называют фашистом. Он рассказал об этом в программе «Клуб национальных интересов» на канале TV24, сообщает nra.lv.

Этот эпитет, который пару раз звучал в его адрес, адресован и коллегам Спундеса. Он допускает, что это именно потому, что ученикам не нравится это давление в школах,  что им теперь приходится говорить на другом языке — латышском, и логично, что именно поэтому и возникает сопротивление.

Но это во многом исходит и от семьи, которая живёт в другом информационном пространстве, другого объяснения бывший учитель не видит. Иначе - Спундес не понимает, как можно было бы  проучиться до 8-9 класса и не чувствовать влияния со стороны семьи, что ты, мол, ребёнок, должен учиться, чтобы продвинуться куда-то дальше, учиться в Латвии, связать свою жизнь с Латвией, а без латышского языка ты этого сделать не сможешь.

Комментарий press.lv:

Каспар Спундес давно уже жалуется в соцсетях и СМИ на русских учеников, их родителей и русские школы - мол, не знают латышского и  не любят его. Обидевшись на них, он быстренько сбежал из, так называемой русской школы. Но разве это не дело настоящего патриота и учителя - прививать своим ученикам любовь к своему предмету, менять их отношение к нему и к окружающему миру? Сбежать при первой неудаче каждый может. Только чем тут гордиться - на детей обиделся. Так называемый, учитель. 

ФОТО скриншот видео передачи

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли
Важно

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки: литовские логисты в ужасе от ситуации
Важно

Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки: литовские логисты в ужасе от ситуации

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман
Важно

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

